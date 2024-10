Leiner Mesa revela nuevos detalles del debut musical de Nadia Ferreira: “Tiene tremendo talento” 

El compositor y productor cubano Leiner Mesa, que en semanas anteriores compartió una serie de fotografías en donde reveló estar trabajando en el debut musical de Nadia Ferreira, reveló nuevos detalles sobre el próximo proyecto de la esposa de Marc Anthony y su opinión sobre el talento de la también modelo.

Durante su más reciente entrevista con el programa “Enrique Santos Show”, el artista latino reveló, primeramente, que el mismo Marc Anthony lo “llamó” para ser parte del equipo creativo de Nadia, dejando ver que cuenta con una gran amistad con el artista de 56 años.

Tu sabes que cuando el ‘flaco’ (Marc Anthony) nos llama, nosotros estamos ahí para apoyarlo” Leiner Mesa – Productor musical

¿Nadia Ferreira se encuentra lista para debutar como cantante?

En la misma conversación, y como parte de la opinión personal que tiene sobre la también influencer paraguaya, Mesa confesó que Ferreira cuenta con un gran talento, además de resaltar su “espíritu” de trabajo y esfuerzo.

Está bien concentrada, le está dando al estudio duro y ahí estamos, hemos hecho ya varias canciones. Creo que va a ser un éxito. La muchacha tiene tremendo talento y tiene buen voz” Leiner Mesa – Productor musical

Más adelante, y luego de que fuera interrogado sobre el desarrollo o avance del proyecto musical de Nadia, Mesa mencionó que ya pudo escuchar las canciones de la paraguaya, sin embargo, no reveló mayor número de detalles sobre el concepto, posible fecha de lanzamiento, entre otros: “Con Nadia y el ‘flaco’, nos sentamos el otro día a escuchar algunas de las canciones. La verdad es que tiene una voz, no solamente un look, personalidad y aura angelical, Nadia, pero una voz también muy dulce y distinta”.

Aunado a lo anterior, y sin profundizar más, el productor cubano también mencionó que la esposa de Marc Anthony “viene con una propuesta supercool”. Finalmente, y respecto a si la sudamericana adoptaría otro nombre para su debut como cantante a nivel internacional, Mesa señaló que la modelo decidió usar su mismo nombre.

A pesar de estar muy cerca de “estrenarse” como cantante a nivel mundial, Nadia Ferreira ya cuenta con experiencia dentro de la industria musical. En años anteriores, antes del inicio de su relación con Marc Anthony, la influencer grabó dos temas en su natal Paraguay: uno con temática urbana y otra canción en idioma guaraní.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno del lanzamiento del primer disco o sencillo de Nadia Ferreira. De igual manera, no se sabe cuando saldría a la luz el primer adelanto de su debut como cantante.

