Marcel Ruiz revela el nuevo enfoque de Javier Aguirre con México

El mediocampista del Toluca y de la selección mexicana, Marcel Ruiz, resaltó el trabajo que han venido realizado Javier Aguirre y Rafael Márquez en poder mejorar el nivel competitivo del combinado nacional para dejar a un lado las malas actuaciones de los últimos años y llegar lo mejor posible al Mundial de 2026 en el que compartirán sede con Estados Unidos y Canadá.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde detalló que se ha podido ver el cambio en el estilo de trabajo gracias al conocimiento que han acumulado los últimos años en Europa, dándole una nueva cara al Tri.

“Llevo dos o tres entrenamientos apenas, pero el tema de los conceptos es algo que me sorprende mucho que estamos trabajando. No porque no lo esperas, sino porque no siempre se trabaja de esta forma y creo que es algo muy bueno. A mí, en lo personal, el trabajar con conceptos en mi vida privada me ha ayudado mucho a crecer como futbolista y creo que ahora va a ayudar mucho a que todos los presentes acá en la Selección crezcamos juntos”, expresó.

Marcel Ruiz también que lo que han venido aprendiendo bajo las órdenes del Vasco Aguirre son conocimientos que no se muestran en México durante la formación de sus carreras para ser jugadores profesionales, lo que aumenta aún más la experiencia al momento de defender a la selección mexicana.

“Son cuestiones tácticas, cuestiones de la cancha, temas de tercer hombre, jugar en progresión, buscar información, los tipos de apoyos que podemos dar dentro de la cancha, que son cosas que normalmente no nos enseñan, pero que ayudan mucho al futbolista. Aquí en México justo falta mucho eso en la formación de los futbolistas en las fuerzas básicas, entonces creo que va a ayudar bastante”, agregó en sus declaraciones.

Quiere jugar en Europa

Para finalizar, el mediocampista habló sobre su deseo de poder dar el salto al viejo continente para poder experimentar lo que representa jugar en Europa; sostuvo que a sus 23 años es un deseo que se mantiene firme en poder cumplir.

“De hecho justamente yo estos conceptos los vengo trabajando con gente europea en tiempo libre. Unas personas de España, y justo como te digo, me han ayudado mucho a crecer como futbolista. Empecé a trabajarlo en Tijuana, que era donde estaba en un momento duro en mi carrera, y después de ahí he ido creciendo cada vez más y creo que me ha ayudado mucho para crecer, creo que todos tenemos que seguir mejorando día a día, y vi la oportunidad, era un área de oportunidad justo para mí y para mí carrera, entonces creo que fue una buena decisión”, dijo.

“Sí, justamente creo que este tipo de cosas te ayudan a estar un poquito más preparado. Evidentemente es algo muy diferente el futbol europeo al que hay acá. Lo he platicado mucho, sobre todo con Paulinho, que viene de allá, de Portugal. Entonces, obviamente es algo que quiero y que anhelo mucho, y espero que se me dé la oportunidad de hacer este tipo de cosas que te acercan, concluyó.

Sigue leyendo:

–Darío Benedetto sale en defensa de Gago tras su salida a Boca

–Gobernador de Jalisco criticó la salida de Fernando Gago

–Gil Alcalá recuerda cómo era Dani Alves dentro de Pumas de la UNAM