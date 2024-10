¡Una gran favorita! Angélica Celaya eliminada de La Isla: Desafío Extremo

Angélica Celaya fue eliminada este viernes de La Isla: Desafío Extremo, en una noche que estuvo marcada por la tensión, debido a que en una de las pruebas hubo una confusión con Waka y terminó saliendo del reality show de Telemundo.

Guty Carrera y Uriel Toro se salvaron y junto a Natalia Alcocer fueron los que aseguraron su puesto para el programa del domingo.

Sin embargo, una pequeña decisión hizo que saliera la artista. “Angélica tomó primero una de las piezas de Waka y luego Waka tomó dos piezas del lado de Angélica, hemos visto el video una y otra vez, los dos finalistas estaban muy cerca y la decisión que se ha tomado es que vamos a hacer una segunda ronda en la que van a competir Angélica y Waka, el que termine primero estará a salvo y el otro estará desterrado”, comentó Javier Poza, presentador de la competencia que se graba en Turquía.

En esa ronda de desempate quien salió fue Angélica Celaya, una decisión que movió fuertemente las cosas en las redes sociales.

Algunos mensajes que se leyeron fueron: “Sin duda alguna la verdadera ganadora de la isla se nos va hoy, dejaste el nombre de las aguilas en alto como debió ser”, “Qué lástima, era mi favorita. Se merecía ganar luchó hasta el final, no como Natalia que llegó a la final porque siempre la salvaron no se merece estar allí no se lo ganó”.

Otros indicaron: “La última águila que quedaba, eres grande Angelica la gente siempre va a hablar mal pero muchos somos los que te queremos”, “¡Tremenda guerrera! ¡A pesar de que nadie la ayudó, ella siguió adelante sola!! Todo fue su esfuerzo y dedicación! Una de las mejores competidoras de la Isla! Buena suerte Angelica”.

La salida de Angélica Celaya se da a pocos días de conocer quién será el ganador de la primera temporada de La Isla: Desafío Extremo, un reality en el que un grupo de celebridades enfrentó condiciones difíciles y pruebas retadoras que hicieron que saliera a flote una faceta distinta a la que el público está acostumbrado a ver.

