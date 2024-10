Se acabaron los retos por la inmunidad en La Isla: Desafío Extremo

“Esta semana todos serán elegibles para nominación y para destierro, además”, dijo Javier Poza a los últimos integrantes que quedan en La Isla: Desafío Extremo, ya que atraviesa su etapa final. Para el 15 de octubre ya conoceremos el nombre de él o la ganadora, porque ese día da inicio “Los 50”, así que por esta razón el drama de este nuevo reality está a punto de llegar a su final.

Javier Poza fue muy claro, la inmunidad se acabó porque les parecería injusto que alguien con una sola victoria llegase a la etapa final. Esto generó una serie de comentarios disparados entre los participantes. Sin embargo, Adrián di Monte parecía complacido con la decisión aunque admitió que una jugada como esta a estas alturas del juego es sumamente peligrosa.

Muchos ex participantes concuerdan en que La Isla: Desafío Extremo la puede ganar Adrián, pero son muchos los que esperan que la victoria quede en manos de Vivi o de Cristina Eustace.

Valeria Guajardo, por ejemplo, espera que la victoria no quede en manos de algunos miembros de su equipo, porque considera que ciertos participantes de Las Panteras no han sabido manejarse dentro de la competencia y han sido injustos con muchos de los que han pasado por el equipo. Razón por la cual le encantaría que si gana una pantera sea Angélica y no Awilda mucho menos Waka.

Muchos seguidores del programa concuerdan con Valeria y ante la noticia de Poza dicen: “Que se haga el milagrito y se largue Awilda”; y así también muchos apoyan una posible victoria de Angélica: “Team Angelica hasta la final, con todo mi guerrera”.

Eso sí, buena parte del público siente que el mejor campeón de esta edición sería Adrián porque ha demostrado ser constante y superior a muchos dentro de este reto.

