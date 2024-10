Edwin Díaz asume sus errores de esta temporada: “Estoy tratando de ser demasiado perfecto”

Durante el Clásico Mundial de Béisbol en 2023 el puetorriqueño Edwin Díaz sufrió una dura lesión en su tobillo. La cual no le permitió lanzar en toda la temporada con los New York Mets, no fue sino hasta la campaña 2024 que el cerrador pudo volver a subir a la lomita.

Sin embargo su rendimiento en la temporada regular tuvo varios altibajos. En 55 apariciones solo pudo salvar 20 juegos y desperdició la oportunidad de 18 rescates, incluso llegó a perder el puesto de cerrador durante un tramo de la temporada.

Incluso en postemporada tampoco se le ha visto bien. Pues en el cuarto de la serie ante los Phillies el boricua desperdició la oportunidad de salvado y recibió tres carreras para perder el compromiso.

Estos errores en la temporada han sido reconocidos por el propio Díaz. Quien asegura cree tener la razón de estos fallos durante la campaña. “Creo que estoy tratando de ser demasiado perfecto, en lugar de ir tras los bateadores como suelo hacer”, explicó el taponero para SNY.

Edwin Díaz lucía frustrado en el dugout tras desperdiciar ventaja de Mets. Crédito: Chris Szagola | AP

“Quizás mi mentalidad cambió un poco, pero tengo que volver a mi antigua mentalidad, como lo hice en Milwaukee. Mi primera entrada fue un poco inestable en Milwaukee. Y luego, cuando hablé con los muchachos en el dugout, me dijeron lo mismo: confía en tu repertorio y ve tras los bateadores. Y tuve una muy buena entrada”, argumentó Díaz.

“No lo hice con mis primeros dos bateadores contra los Phillies en el Juego 4, y luego, cuando me hablaron de nuevo, lo hice. Así que eso es algo que debo tener en mente siempre: perseguir a los bateadores, lanzar mi material y estaré bien”.

Díaz debe volver a confiar en su repertorio. En especial en su slider, lanzamiento que mejor le funciona, para así llegar al nivel que lo caracteriza como uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas.

El buen nivel de Díaz se pudo ver del 29 de agosto al 29 de septiembre, cuando tuvo una efectividad de 0.63, con 28 ponches en 14.1 entradas en 14 juegos. Pues los Mets necesitarán un cerrador afinado para la venidera Serie de Campeonato ante los Dodgers.

