Empresaria mexicana, entre beneficiadas de Bank of America para Winter Village en Bryant Park

Bank of America (BofA), anunció a las cuatro pequeñas empresas con sede en la ciudad de Nueva York que serán beneficiarias del programa Small Business Spotlight de este año en el icónico Bank of America Winter Village en Bryant Park. La emprendedora mexicana, Daniela Ancira, de la empresa La Cana, está entre las beneficiadas de Bank of America para el stand de BofA Marketplace by Seneca Women.

Cada empresa exhibirá y venderá sus productos en un stand gratuito en Bank of America Winter Village Holiday Shops durante más de dos semanas cada uno. Los cuatro empresarios y empresas locales tendrán la oportunidad de llegar a nuevos clientes en uno de los principales destinos turísticos y de compras de invierno de la ciudad y Bank of America cubrirá los costos de alquiler de la tienda y coordinará la construcción básica de la tienda.

Además, el stand de Bank of America Marketplace by Seneca Women, patrocinado por Bank of America, también regresará a Holiday Shops por segundo año. En 2023, el banco y Seneca Women lanzaron Bank of America Marketplace by Seneca Women, un mercado en línea que brinda a las mujeres emprendedoras acceso a nuevos mercados y consumidores. Durante la temporada de invierno, los clientes tendrán la oportunidad de comprar en persona en el stand, que contará con cinco empresas propiedad de mujeres de EE. UU. y México.

El año pasado, las más de 180 tiendas navideñas en Bryant Park, incluidos los cuatro vendedores de Small Business Spotlight y los cuatro stands de Bank of America Marketplace by Seneca Women, generaron aproximadamente $40 millones en ventas durante la temporada.

“Los empresarios y las pequeñas empresas ayudan a impulsar la economía de la ciudad de Nueva York y son la columna vertebral de nuestras comunidades locales”, dijo José Tavarez, presidente del Bank of America New York City. “Bank of America está comprometido a ayudar a los empresarios a hacer crecer sus negocios y esperamos dar la bienvenida a los participantes de Small Business Spotlight de este año al Bank of America Winter Village en Bryant Park Holiday Shops. Este Small Business Spotlight gratuito ayudará a estas empresas a conectarse con nuevos clientes y vender sus productos en este entorno vibrante sin incurrir en gastos generales adicionales. Los empresarios de este año se unen a una red de más de 20 emprendedores que han participado en este programa desde su lanzamiento en 2020”.

Las cuatro empresas destacadas de Small Business Spotlight son:

What a Cutie (Brooklyn)

(Brooklyn) Doosra (Queens)

(Queens) eat2explor e (Manhattan)

e (Manhattan) Paige’s Candle Co. (Brooklyn)

Los cinco vendedores de stands destacados de Bank of America Marketplace by Seneca Women son:

La Cana (Ciudad de México, MX): Daniela Ancira es la fundadora y directora ejecutiva de La Cana . Los juguetes y adornos para bebés hechos a mano de La Cana se elaboran en talleres que brindan oportunidades laborales y de desarrollo personal a mujeres en prisiones de México para apoyar la reintegración y ayudar a reducir las tasas de reincidencia. Visite La Cana del 25 de noviembre al 8 de diciembre.

. Los juguetes y adornos para bebés hechos a mano de La Cana se elaboran en talleres que brindan oportunidades laborales y de desarrollo personal a mujeres en prisiones de México para apoyar la reintegración y ayudar a reducir las tasas de reincidencia. Visite La Cana del 25 de noviembre al 8 de diciembre. Beautiful Curly Me (Atlanta, GA) : La misión de Beautiful Curly Me es generar confianza en las niñas a través de productos y contenido que incluyen hermosas muñecas negras, rompecabezas y libros escritos por la directora ejecutiva de 12 años, Zoe Oli. Visite Beautiful Curly Me del 25 de octubre al 10 de noviembre.

: La misión de Beautiful Curly Me es generar confianza en las niñas a través de productos y contenido que incluyen hermosas muñecas negras, rompecabezas y libros escritos por la directora ejecutiva de 12 años, Zoe Oli. Visite Beautiful Curly Me del 25 de octubre al 10 de noviembre. MAIKA (Oakland, CA) : la fundadora Viola Sutanto diseña bolsos y accesorios fabricados de manera sostenible teniendo en cuenta la funcionalidad y el estilo. Visite MAIKA del 11 al 24 de noviembre.

: la fundadora Viola Sutanto diseña bolsos y accesorios fabricados de manera sostenible teniendo en cuenta la funcionalidad y el estilo. Visite MAIKA del 11 al 24 de noviembre. Mercado Global (Brooklyn, NY) : Fundada por Ruth Alvarez-DeGolia, Mercado Global es una marca de accesorios sin fines de lucro que ayuda a apoyar a las artesanas indígenas y sus comunidades en las zonas rurales de América Latina a través del emprendimiento y la educación. Visite Mercado Global del 9 al 22 de diciembre.

: Fundada por Ruth Alvarez-DeGolia, Mercado Global es una marca de accesorios sin fines de lucro que ayuda a apoyar a las artesanas indígenas y sus comunidades en las zonas rurales de América Latina a través del emprendimiento y la educación. Visite Mercado Global del 9 al 22 de diciembre. TWEE (Filadelfia, PA): TWEE, fundada por Margaux DelCollo, ofrece productos de tiza hechos a mano y ecológicos, diseñados para ayudar a los niños a aumentar la fuerza de agarre y las habilidades motoras finas, al mismo tiempo que fomentan la creatividad. Visite TWEE del 23 de diciembre al 5 de enero.

Celebrando más de una década de asociación entre Bank of America y Bryant Park, la duodécima temporada de Bank of America Winter Village en Bryant Park comienza el 25 de octubre de 2024. Las fechas de Small Business Spotlight se alinean con el calendario de tiendas navideñas y se extenderán el 25 de octubre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025. Las tiendas estarán abiertas de lunes a viernes de 11 a. m. a 8 p. m. y fines de semana de 10 a 20 horas. (La jornada de inauguración comenzará al mediodía).

El stand de Small Business Spotlight se puede encontrar cerca de la fuente, cerca de la entrada de 41st Street y 6th Avenue a Bryant Park. El stand de Bank of America Marketplace by Seneca Women está ubicado cerca del árbol navideño detrás de la pista de patinaje.

