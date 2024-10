Juez subió videos TikTok medio desnudo cantando en su cama y la corte: suspendido en NJ

Gary Wilcox fue suspendido de sus funciones como juez por la Corte Suprema de Nueva Jersey por publicar decenas de videos obscenos en TikTok.

Bajo el alias “Sal Tortorella”, Wilcox egresado de Harvard apareció en algunos de los videos con su toga de juez. En otro estaba parcialmente desnudo en su cama. Un video se grabó en la sala del tribunal mientras Wilcox llevaba una camiseta de “Beavis and Butt-Head”.

La cuenta de TikTok de Wilcox (59) ha sido cerrada desde entonces y los videos ya no están disponibles para la vista del público. En algunos aparecía cantando temas Rihanna y Busta Rhymes, destacó la estación NJ 101.5 FM.

La Corte Suprema de Nueva Jersey lo suspendió por tres meses sin goce de sueldo. Estará fuera del tribunal hasta el 8 de enero de 2025. La denuncia presentada contra el juez Wilcox fue muy específica al detallar el contenido. Decía que incluían “blasfemias, referencias sexuales gráficas a partes del cuerpo femenino y masculino y/o términos racistas”.

La denuncia inicial fue presentada en 2023 por el abogado disciplinario del Comité Asesor de Conducta Judicial, acusando a Wilcox de faltarle el respeto al Poder Judicial.

Se alegó en la denuncia que al publicar los videos Wilcox “mostró falta de criterio y demostró falta de respeto por el Poder Judicial y una incapacidad para cumplir con los altos estándares de conducta que se esperan de los jueces”.

La Corte Suprema estuvo de acuerdo con la denuncia en que los videos violaban tres reglas del canon judicial que requieren que los jueces: Observen altos estándares de conducta para que se pueda preservar la integridad e independencia del Poder Judicial; Eviten la incorrección y la apariencia de incorrección; Actúen en todo momento de una manera que promueva la confianza pública en la integridad e imparcialidad del Poder Judicial

Los abogados que representan a Wilcox argumentaron que no merecía castigo y que “no respaldaba a ninguno de los artistas, su estilo de vida o sus puntos de vista”. También dijeron que los videos no se realizaron mientras Wilcox estaba desempeñando sus funciones judiciales y que el juez no sabía que se exhibirían al público.

El juez de la Corte Superior del condado Bergen publicó 40 videos a lo largo de dos años a partir de abril de 2021, pero sus abogados afirman que los clips eran “una diversión inocente” a pesar de que algunas de las letras incluían referencias al sexo y la violencia, reportó NJ.com.

El mes pasado Stewart Rosenwasser, ex fiscal y ex juez que había renunciado a su cargo en junio, se suicidó cuando el FBI llegó a su casa para arrestarlo en el condado Orange de Nueva York.

En junio también removieron de su cargo a Mark Grisanti, juez supremo del estado Nueva York que fue captado en un video empujando a un oficial de policía durante una pelea con vecinos por un puesto de estacionamiento.

En 2022 Erin Gall, jueza de la Corte Suprema estatal de Nueva York, fue captada peleando y amenazando con balear a adolescente negros en una fiesta.

