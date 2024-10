Shakira se convierte en la artista latina con el álbum más escuchado del 2024 en el mundo 

A más de medio año del lanzamiento de “Las Mujeres Ya No Lloran”, el doceavo disco de estudio de Shakira, la cantante colombiano ha comenzado a “disfrutar” el éxito del mismo al colocarse como la artista latina con el álbum más escuchado del 2024 en todo el mundo.

De acuerdo con una investigación realizada por la compañía de tecnología Odds Scanner, quien a su vez se basó en números de Spotify, Kworb y ChartMasters, la intérprete de 47 años, ha logrado, hasta el momento, acumular más de 4,500 millones de reproducciones en la famosa plataforma de streaming.

Lo anterior, según el mismo reporte, convierte también al reciente disco de la intérprete de “Pies Descalzos” en el más exitoso en lo que va del año, título que podría conservar debido a la escasez de próximos lanzamientos de artistas de origen latino.

“Éxodo” de Peso Pluma también triunfa en el mundo

Según lo revelado en el informe, el más reciente disco de Peso Pluma, “Éxodo”, lanzado en junio de este año, se consagra como el segundo álbum de un artista latino con el mayor número de reproducciones a nivel mundial con más de 2 mil millones de streams en Spotify.

Los números del cantante mexicano de 25 años resaltan aún más considerando que necesitó menos tiempo para llegar a esta cantidad, exactamente 4 meses menos que el período que requirió Shakira para alcanzar dichas métricas.

Peso Pluma y Kenia Os lanzaron en días pasados el videoclip de su colaboración “Tommy & Pamela”. Crédito: Mezcalent

Hasta el momento, la cantante colombiana se ubica dentro del segundo lugar del Top 10 de los discos más escuchados en todo el mundo en 2024, mientras que el intérprete de “Ella Baila Sola” ostenta el sitio número 9 del mismo listado.

Respecto al resto del listado, este se encuentra liderado por la cantante estadounidense Taylor Swift con su disco “The Tortured Poets Department”, con más de 5 mil millones de reproducciones en lo que va del 2024.

El tercer sitio pertenece a Billie Eilish, con su disco “Hit Me”, gracias a sus más de 3.5 mil millones de streams. En tanto, el cantante Jason Derulo, con los 3.5 mil millones de reproducciones alcanzadas con su álbum “Nu King” se mantiene en el quinto lugar.

El resto de los integrantes de dicho listado lo completan Benson Boone, con 3.4 mil millones de streams com “Firework & Rollerblades”; Sabrina Carpenter, con 3.3 mil millones de reproducciones con “Short N’ Sweet”; Ariana Grande, con Eternal Sunshine, con 3.1 mil millones de streams; One Republic, con “Artificial Paradise”, con 3 mil millones de reproducciones y Future & Metro Boomin, con 1.6 mil millones de streams gracias a “We Don’t Trust You”.

Aunado al reciente logro de Shakira, la también empresaria se convirtió, gracias a “Waka Waka”, en la artista femenina con el video más visto en YouTube en la historia gracias a sus más de 4 mil millones de reproducciones.

