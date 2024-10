Buscan que derechos reproductivos queden protegidos con voto

Cientos de voluntarios en casi 25 distintas locaciones en todo el estado de Nueva York, organizados por la Coalición de Neoyorquinos por la Igualdad de Derechos (New Yorkers for Equal Rights), realizaron jornadas intensivas de información en una dinámica que incluía recorrer barrios e ir casa por casa alertando a la población, en una campaña para proteger los derechos reproductivos.

Un portavoz de la coalición, que respondió a preguntas de El Diario de Nueva York dijo que el objetivo de esta campaña “es que los voluntarios salgan a la calle para hablar con los neoyorquinos sobre la importancia de aprobar la Propuesta 1 este otoño”, específicamente a quienes votarán en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre. En la boleta electoral viene incluido un apartado llamado “Prop 1”, que será votado bajo las opciones “si” o “no”.

La Propuesta 1 “Protegerá el acceso al aborto y colocará protecciones contra la discriminación directamente en nuestra constitución estatal, de modo que responsabilicemos a todos los políticos electos de cumplir con el estándar de protección igualitaria para todos”, continua.

Es decir que inicialmente la Propuesta 1 tiene la encomienda de proteger “permanentemente” los derechos y las libertades reproductivas de los neoyorquinos, incluido el aborto, la anticoncepción y la fertilización in vitro.

Pero no solo eso: Adicionalmente la Propuesta 1 pretende proteger a los neoyorquinos mayores y a las personas con discapacidades mientras igualmente busca detener la discriminación contra los trabajadores LGBTQ. La idea es cerrar lagunas en la constitución del estado para asegurarse de que ningún neoyorquino pueda ser discriminado por el gobierno, independientemente de su género, edad, etnia, estado de embarazo, estado de discapacidad o si pertenece a la comunidad LGBT.

La aprobación de la propuesta, a decir del mismo portavoz, evitará que quienes están en el poder “se aprovechen de las personas y garantiza que el gobierno no pueda discriminar a nadie en lo que respecta a la contratación y el pago”. Dicen que ayudará a quienes han sufrido abuso doméstico “a exigir cuentas a sus abusadores y garantiza que personas mayores o con discapacidades tengan acceso que necesitan para votar”.

Arianna Díaz, una de las voluntarias que estuvieron tocando puertas y repartiendo información en Bedstuy aclaró el motivo del esfuerzo:

“Los derechos reproductivos están protegidos en Nueva York, pero la intención es reforzar esa protección aún más”. Ella insiste en que “los votantes no saben de qué se trata la ´Prop´ 1 y entonces “los voluntarios estamos aquí para darles claridad”.

Según la voluntaria Arianna Díaz, aunque los derechos reproductivos están protegidos en Nueva York, la intención es reforzar esa protección aún más. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

Un derecho castigado

En junio del 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó oficialmente la legendaria ley Roe v. Wade, declarando que el derecho constitucional al aborto, que se mantuvo durante casi medio siglo, ya no existiría.

A partir de esa histórica decisión, veintiún estados han prohibido el aborto o restringido el procedimiento en etapas más tempranas del embarazo a como estaba establecido con Roe v. Wade, que reguló los derechos reproductivos de la mujer durante casi medio siglo.

En algunos estados, la lucha por el acceso al aborto todavía se desarrolla en los tribunales, donde muchos defensores han presentado demandas para bloquear las prohibiciones y restricciones.

La preocupación de defensores y voluntarios aumenta luego de saber que el candidato republicano a la presidencia y expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, en meses recientes han sugerido un apoyo a la reducción al acceso de píldoras abortivas y a los tratamientos de fertilidad. Pero, aunque han querido aclarar que no firmaría una prohibición del aborto al nivel nacional, se escudan bajo el argumento de que dejarían que estas decisiones las tomen los estados. Lo cual, como se ha visto, significa que las prohibiciones seguro aumentarán.

En 2017, meses después de que comenzó la presidencia de Trump, JD Vance escribió el prólogo del “Índice de cultura y oportunidad”, una colección de ensayos de autores conservadores para la Heritage Foundation. Ahí “alentaba” a las mujeres a tener hijos antes y promover un resurgimiento de la estructura familiar “tradicional”.

“Muchos dieron por sentado que nuestra libertad reproductiva siempre estaría protegida, pero cuando cayó el fallo Roe v. Wade, muchos se sorprendieron y se dieron cuenta de que no era así”, continúa el portavoz de New Yorkers for Equal Rights.

“Desde entonces, los derechos reproductivos como el aborto, la anticoncepción y la FIV han estado bajo ataque en todo el país. Con la amenaza que se cierne, Nueva York es uno de los 10 estados que se están moviendo para proteger el aborto de forma permanente mediante una medida electoral este noviembre”.

Detallan como en Nueva York el aborto ha sido atacado por políticos de extrema derecha. Aseguran que, en la última década, “los legisladores de Nueva York presentaron 53 proyectos de ley contra el aborto y los derechos reproductivos y un candidato firmemente antiabortista estuvo a cinco puntos de ganar la Mansión del Gobernador en las elecciones de 2022.

La lucha por mantener los derechos reproductivos se inició tras la anulación de legendaria decisión Roe v. Wade. Crédito: NYER | Cortesía

Tarea de más fines de semana

Durante los siguientes fines de semana, New Yorkers for Equal Rights, estarán repitiendo las jornadas informativas para instar a votantes para que tachen el “SÍ” en la “Propuesta 1”. “Hemos creado una poderosa campaña formada por organizaciones críticas que incluyen sindicatos, grupos de derechos civiles y reproductivos, y otros”, retoma el vocero.

“Actualmente, más de 500 organizaciones (y el número sigue aumentando) son socias de esta campaña” dice la misma vocera.

Uno de esos asociados es la asambleísta Stefani Zinerman, quien llevó estas jornadas de información a los alrededores del parque Herbert Von King, en el corazón del barrio Bedford-Stuyvesant. Pero además funcionarios electos de todo el estado están apareciendo para apoyar la Propuesta 1, incluida la representante Nydia Velázquez, quien está organizando una convocatoria para la prensa y los votantes latinos este 22 de octubre.

Sumado a eso, las organizaciones asociadas a New Yorkers for Equal Rights organizarán más visitas puerta a puerta y telemarketing (serán al menos 200 desde este fin de semana y hasta el día de las elecciones) para informar a los votantes que pueden hallar más información en YesOnProp1NY.org y en nyequalrights.org.