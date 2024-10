Cristiano Ronaldo lanzó su colección exclusiva de relojes

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo continúa ampliando su portafolio de negocios e inversiones, demostrando que su éxito no se limita solo al terreno de juego. Recientemente, anunció el lanzamiento de su propia colección de relojes en colaboración con la prestigiosa marca Jacob & Co.

“Siempre soñé con tener mi propia colección de relojes. El Jacob & Co. Flight of CR7 & the Heart of CR7 toman su inspiración de algunos de mis momentos más icónicos sobre la cancha. Espero que les gusten tanto como a mí”, expresó Cristiano en sus redes sociales, destacando su entusiasmo por este nuevo proyecto.

Ronaldo también compartió imágenes de los diseños exclusivos de los relojes, los cuales reflejan momentos clave de su carrera futbolística. Uno de estos modelos, llamado ‘El vuelo de CR7’, rememora el icónico salto que realizó para anotar un gol de cabeza contra el Manchester United mientras jugaba para el Real Madrid durante la temporada 2012-13 de la UEFA Champions League.

Otro diseño, denominado ‘El corazón de CR7’, de color verde y plata, captura uno de los festejos característicos de Cristiano con la selección de Portugal, subrayando su orgullo nacional y pasión por el deporte.

Este lanzamiento coincide con la reciente noticia de Lionel Messi, quien también presentó su propia línea de fragancias masculinas, lo que resalta cómo ambas leyendas del fútbol están diversificando sus marcas personales más allá del fútbol.

Sigue leyendo:

–Pochettino tras estreno con EE.UU.: “Es el inicio de un camino que nos llevará hasta 2026”

–Cristiano Ronaldo Jr. emula a su padre con impresionante tiro libre [Video]

–El Barça respira: Lamine Yamal no tiene lesión grave