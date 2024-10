Dmitry Bivol se disculpa por no tener una pelea perfecta

El boxeador ruso, Dmitry Bivol, consideró que no tuvo el mejor rendimiento esperado este fin de semana en su combate contra Artur Beterbiev y por este motivo pidió disculpas a todos sus aficionados por no haber logrado el rendimiento esperado para poder quedarse con la victoria.

En declaraciones ante diversos medios de comunicación consideró que debió tirar más golpes a su contrincante para poder generarle un mayor daño y desgaste que le permitiera poder quedarse con la victoria por medio de la decisión de los jueces o mejor aún lograr noquearlo; aunque reconoció que se concentró en evitar ser golpeado por Beterbiev y esto terminó afectándolo.

“Siento que debí tirar más golpes, sí. Pero intenté conectar duro, intenté pescarlo, porque veía sus movimientos y trataba de conectarlo con golpes limpios, pero sí debí haber tirado más golpes”, expresó.

Con respecto a la decisión tomada por la puntuación de los jueces, Bivol evitó terminar en alguna polémica que lo afectara aún más y consideró que cada uno de los rounds estuvieron bastante cerrados por la actuación de ambos; además reconoció el poder de los puños de Beterbiev y a pesar de eso no se sintió lastimado en ningún momento del combate.

“Obviamente, en el boxeo si no conectas golpes limpios, los jueces le van a dar los rounds al peleador que presiona más. No hubo ningún momento en que me sintiera lastimado por sus golpes, pero sí sentí su presión. Sin embargo, yo sentía que lo tenía bajo mi control. Pero sí sentía su presión, y yo necesitaba que él me presionara y viniera al frente”, agregó.

“Por supuesto que tiene manos muy pesadas, es muy fuerte, y para su edad tiene muy buena condición física, se mantiene trabajando los 12 rounds. Es muy buen peleador”, agregó.

Para finalizar, Dmitry Bivol habló sobre su deseo de poder conseguir una revancha contra su contrincante ruso para poder buscar recuperar su honor y demostrar que el triunfo de Beterbiev fue simplemente suerte.

“Sobre la revancha, habría que preguntarle a los fans si quieren la revancha. Si ellos la quieren, a mí también me gustaría tener una revancha. Quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron, a los que creyeron en mis habilidades y quiero decirles que lo siento por no haber hecho una pelea perfecta, y por no haber ganado mis cinturones. Espero tener una oportunidad de una revancha, y espero hacerlo mejor”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Boxeadores salen volando del ring y uno terminó lesionado en silla de ruedas

–Artur Beterbiev es campeón indiscutido tras derrotar a Dmitry Bivol en Riad

–Jake Paul insiste: “Enfrentaré a Canelo Álvarez y lo noquearé”