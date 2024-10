Hija del ‘Canelo’ Álvarez en el ojo del huracán por foto de mapache enjaulado

La hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en ojo de un huracán mediático por una foto de un mapache enjaulado en una de sus propiedades.

Emily Cinnamon celebraba su cumpleaños número 19. Su novio, Jaziel Avilez, cantante de regional mexicano, compartió una story en Instagram.

En el video aparecen unos mariachis dando una serenata. La polémica se generó, ya que de fondo aparece un mapache enjaulado. La polémica surge debido a que son animales a acostumbrados a vivir en un entorno y hábitat natural.

Además, el animal no estaba en un ecosistema adecuado, pues se encontraba dentro de la sala de la casa, enjaulado y en medio de una contaminación acústica, como lo es una serenata de mariachis. Todos estos factores generaron una fuerte ola de críticas a Cinnamon en redes sociales.

¿Es legal tener un Mapache como mascota en México? Sí, es legal siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. No es necesario contar con una autorización especial, ya que los mapaches no están en peligro de extinción. Sin embargo, es importante no capturarlos de su entorno natural. Para tener uno, lo más recomendable es obtener el permiso correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Hija del Canelo Álvarez y su polémica con los animales

Hace muy pocos días, Emily Cinnamon desató críticas por un hecho muy similar. En este caso se debió a un ejemplar de león que tenía en su poder, pues la posesión ese tipo de animales está regulada por la ley y no todos los ciudadanos reciben permiso para tener uno.

Es legal tener un león como mascota en México. La Ley General de Vida Silvestre permite tener animales exóticos como mascotas, siempre y cuando no sean especies en peligro de extinción. Sin embargo, es importante cumplir con ciertos requisitos y obtener la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El león es considerado una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). ¿La razón? En los últimos 25 años, el número de leones salvajes africanos se ha reducido a la mitad.

