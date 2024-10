Periodista de TUDN denuncia intentos de censura de la FMF

Una nueva polémica salpica al fútbol y el periodismo deportivo en México. En el último encuentro amistoso donde el Tri empató a dos con el Valencia, el periodista de la cadena TUDN, Andrés Vaca, denunció intentos de censura por parte de la a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Vaca acusó que a lo interno de la FMF alguien pidió a la cadena que lo sacara de las narraciones de partidos de la selección mexicana. La acusación ha sido explosiva y rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

En medio de la transmisión del partido, en la que los dirigidos por Javier Aguirre se dejaron empatar una ventaja de dos goles, el periodista lanzó una fuerte crítica a los directivos de la FMF.

Periodista Andrés Vaca. Crédito: Sebastián Laureano Miranda | Imago7

Desde Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Andrés Vaca aseguró que la gente está rechazando a la directiva y sus decisiones. Posteriormente, fue cuando lanzó la bomba de intentos de censura contra él y presiones a la TUDN.

“Se les está volteando la afición a la Selección Mexicana. Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo a futbolistas a hacer sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’, esto es con futbol”, inició.

“Se fijan más en lo que decimos con el micrófono, van y tocan puertas y ‘que Vaca no narre más, por favor que no diga las cosas que dice’. Mejor que se fijen en lo que hacen dentro de la cancha”, denunció.

“No les gusta lo que decimos Faitelson y yo, y van con sus quejitas, que se quejen con los que están en la cancha y se ahorren los mensajes que mandan con amenazas”, finalizó.

¿Quién es Andrés Vaca?

Andrés Vaca nació en Costa Rica el 31 de agosto de 1991, pero se tuvo que trasladar a vivir a México con tan solo cinco años por cuestiones laborales de su padre. Estudió Comunicación y Periodismo en la Universidad Anáhuac. En 2011 entró a TUDN cuando aún era Televisa Deportes, tras ganar la segunda edición del Draft de Voces.

Su pasión por el deporte y su talento natural para narrar han llevado a que se convierta en uno de los narradores más queridos y populares en TUDN. A los 33 años se convirtió en el favorito del canal para los juegos de la selección de México.

En el Mundial Brasil 2014, Andrés Vaca fue designado como el relator principal de Televisa en dupla con Raúl Pollo Ortiz.

