Subastarán grabaciones inéditas de Jimi Hendrix que sólo el comprador podrá escuchar

El próximo 15 de noviembre se subastarán en Londres cerca de 50 cintas raras, incluidas grabaciones maestras con pistas inéditas de Jimi Hendrix.

La puja está organizada por la casa de subastas Propstore e incluirá varios artículos personales del rockero, como recibos de pagos de él y sus compañeros de banda, facturas, notas de tintorería e itinerarios de algunas de sus giras.

“Cuando tuvimos la oportunidad de explorar este archivo por primera vez, nos cautivó de inmediato la profundidad y el significado del material”, informó Mark Hochnam, consultor de música de la empresa.

“Es una colección increíble que no sólo refleja la vida personal de Jimi Hendrix, sino que también te transporta a un momento crucial en la historia de la música“, agregó.

También se incluirán más de 400 lotes de recuerdos musicales de otros artistas, como Michael Jackson, Oasis, Queen, Arctic Monkeys y John Lennon, entre otros.

Según informa el medio The Guardian, los demos inéditos datan de 1968 (dos años antes de la muerte de la leyenda del rock) y se dice que son “muy diferentes en sonido y duración” de sus versiones conocidas. Las pistas tienen una duración de aproximadamente siete minutos e incluyen temas como “Up From the Skies”, “Ain’t No Telling”, “Little Miss Lover” y “Stone Free”. Se espera que la cinta maestra por sí sola se venda por aproximadamente en $260,000 dólares.

Sin embargo, la persona que acabe siendo dueña de las grabaciones solo podrá reproducirlas en la privacidad de su propio hogar. Las condiciones de la venta estipulan que no se permitirá compartir ni reproducir el material, garantizando así que el contenido permanezca en el ámbito privado del nuevo propietario.

Grabaciones perdidas de Jimi Hendrix se venden en subasta. ¿Cuánto valen?https://t.co/038NiTFPU8 — Radio Concierto (@conciertoradio) October 14, 2024

Jimi Hendrix, conocido por su innovador estilo de guitarra y su carismática presencia en el escenario, dejó una huella imborrable en la historia del rock. Aunque falleció trágicamente en 1970, su música sigue inspirando a nuevas generaciones. Las grabaciones que saldrán a la venta representan un capítulo desconocido de su carrera, prometiendo una experiencia auditiva única y exclusiva.

Se espera que los precios alcancen cifras astronómicas, dada la importancia de Hendrix en la música y la rareza de estas grabaciones.

Sigue leyendo:

· Lanzan disco y video inéditos de Jimi Hendrix; el astro del rock cumpliría hoy 78 años

· Leire Martínez abandona La Oreja de Van Gogh tras 17 años

· Karime Pindter sufre caída en evento por culpa de un stripper