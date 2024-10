Christopher Uckermann: “Nos hubiera encantado terminar el tour”

Christopher Uckermann compartió su perspectiva sobre los problemas legales que enfrentó RBD con su exmanager, Guillermo Rosas, en una reciente entrevista con Yordi Rosado. Aclaró que, si no hubieran tenido que lidiar con estos asuntos legales la banda habría podido continuar con sus reencuentros y presentaciones en toda Latinoamérica.

“Hay cosas que no puedo hablar por respeto a todos porque son cosas delicadas, van a salir a flote algún día, seguro, y espero que sí, porque al final, RBD siempre ha sido un grupo de justicia, así como vivimos abusos hace 20 años, no estábamos dispuestos a repetir estos abusos, por eso dijimos: ‘¡Basta!'”, comentó.

El cantante también se refirió a la situación actual entre los miembros del grupo, reconociendo que no tiene una relación cercana con todos ellos. En cuanto al regreso de RBD a los escenarios, Uckermann explicó que, a pesar del éxito de su gira “Soy Rebelde Tour”, la banda decidió poner fin a este ciclo. Para manejar su regreso, crearon una empresa que les permitió tener mayor control sobre la gira y así involucrarse en el proceso creativo.

“Tuve la oportunidad de crear el show, compuse el sencillo para el grupo, estaríamos de tour si no hubieran pasado cosas legales, nuestro plan era irnos a Perú, a Argentina a toda Latinoamérica, estaba España, dentro de nuestro planes, pero lamentablemente en este medio no todos tienen los mismos intereses y con nuestros socios tuvimos desacuerdos, había cosas que no estaban claras y la maquinaria se tuvo que parar”, añadió durante la conversación.

Sin embargo, también mencionó que el éxito de RBD siempre ha traído consigo conflictos de interés, dado el número de personas involucradas en el proyecto. A pesar de enfrentar viejos problemas, la madurez adquirida por los integrantes les permitió abordar la situación de manera legal en lugar de dejar que los conflictos internos los afectaran nuevamente.

“A nosotros nos hubiera encantado terminar el tour y hacer las cosas bien, muchos dicen que sí (habrá reencuentro), sí se arreglan las cosas, ahí estaremos, porque ya no estábamos dispuestos a seguir trabajando así, igual cambiamos de socios, porque al final, nosotros somos el grupo, pero algo pasa con el engranaje de RBD. Y siempre digo que es como en El señor de los anillos, cuando alguien tiene el anillo cerca quiere el poder”, expresó.

