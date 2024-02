A Christian Chávez y a Christopher Uckermann no los dejaron pasar a la gala de Premio Lo Nuestro

La noche del pasado jueves Christian Chávez y Christopher Uckermann grabaron un video subido a las historias de Instagram, donde mencionaron que luego de haberse presentado en la alfombra magenta no lograron ingresar a la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2024 tras un error que se registró con los boletos.

Ambos artistas expresaron su descontento y decepción por no poder asistir al evento, donde esperaban poder compartir con colegas de la industria musical. Además, señalaron que habían estado preparándose y emocionados por la posibilidad de ganar un premio en una noche tan importante para la música latina.

“Hola a todos nuestros seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas, esto es algo que me sorprende un poco”, dijo Christopher.

Ante esta situación inusual, los fans de RBD expresaron su apoyo a los integrantes del grupo y criticaron la falta de organización en la entrega de boletos para el evento. Muchos consideraron que era injusto que dos artistas tan importantes en la música latina no pudieran asistir a una gala en la que además estaban nominados.

“Al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a ir a cenar. Los nominados no pusieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, añadió Christian.

A pesar de no poder estar presentes físicamente en la ceremonia, Christian y Christopher prometieron seguir adelante con su carrera musical. Ambos se mostraron optimistas y confiados en seguir cosechando éxitos en el mundo del entretenimiento.

“Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto“, manifestó Uckermann.

Sin duda, esta anécdota quedará marcada en la historia de Premio Lo Nuestro como un hecho inesperado y sorprendente, que demostró la importancia de una buena organización y logística en eventos de esta magnitud. A pesar de todo, RBD sigue siendo un grupo icónico en la música latina y sus seguidores estarán siempre apoyándolos en cada paso que den en sus carreras individuales.

