Descubre el poder curativo de la comida Hispana

La comida hispana está llena de sabores y muchos ingredientes naturales que tienen propiedades medicinales, y sobre este tema y más estarán tratando en el evento “Los poderes curativos de la comida hispana” se realizará en Queens, Nueva York, este 19 de octubre.

Una nutricionista especializada, una chef y una experta en bienestar abordarán el tema de la alimentación y su poder curativo como fuente de bienestar, en el evento organizado para la comunidad, especialmente para personas mayores de 60 años, la entrada es gratuita.

Las expositoras explicarán cada una en su área los beneficios de mantenerse bien alimentado, con productos saludables y aprovechando las bondades medicinales de los ingredientes utilizados en la preparación de platillos hispanos.

Se trata de una iniciativa de UnitedHealthcare, para impulsar conocimientos sobre la salud y bienestar, para hispanos mayores de 60 años, que les permita llevar una vida más saludable.

Conocer el poder de los ingredientes de la comida hispana

Entre los temas que abordarán destaca cómo cuidar su cuerpo incorporando alimentos hispanos tradicionales a su dieta diaria.

El panel está conformado por la chef Lizzeth Martínez, quien compartirá sus conocimientos sobre las comidas nutritivas y técnicas para incorporar la comida como medicina a la vida diaria.

Mientras que la nutricionista Sylvia Meléndez Klinger abordará los beneficios nutricionales y curativos respaldados por la ciencia de algunos alimentos tradicionales hispanos.

Profundizará en aquellos que ayudan a la disminución y prevención de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Dana Parra-Stanglmaier, representante de UnitedHealthcare, estará presta a ofrecer información sobre la importancia de Medicare.

El evento tiene prevista una demostración de cocina en vivo con consejos prácticos sobre hábitos alimenticios saludables.

Los interesados pueden acudir el sábado 19 de octubre de 2024, a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., en el Terrace on the Park Regency Ballroom, ubicado en 452-11 111th St. Queens, NY 11368.

