Dos jóvenes muertos dejó aparatoso choque en Nueva York

Dos hombres jóvenes que viajaban en un mismo automóvil murieron en un aparatoso choque con el conductor de una camioneta SUV en El Bronx (NYC).

Las víctimas estaban entre los cuatro hombres que viajaban en un Honda Accord que circulaba hacia el norte por Park Avenue cuando chocaron con el conductor de un Toyota Highlander que iba hacia el este por Claremont Parkway alrededor de las 9:30 p.m. del sábado, reportó la policía de Nueva York.

Los fallecidos no identificados reportados en St. Barnabas Hospital tenían 24 y 25 años. Los otros dos ocupantes del Honda, de 27 y 30 años, fueron trasladados al mismo hospital en condición grave, pero estable, indicó Daily News.

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York no ha detallado quién conducía el Honda. Los ocupantes del Toyota no resultaron heridos. NYPD no ha realizado arrestos, pero todavía está investigando la causa del siniestro.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024. Pero la realidad muestra todo lo contrario.

Este mes varias calles de Nueva York ya comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn.