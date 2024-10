Edson Álvarez asegura que la selección mexicana está en deuda con los fans

El defensor mexicano Edson Álvarez aseguró que se siente bastante enfocado en seguir apoyando al entrenador Javier Aguirre en poder tener el mejor desempeño posible dentro de la selección mexicana en su camino para el Mundial de 2026 que realizará la nación azteca de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

Estas declaraciones las realizó la figura del Tri en declaraciones ante diversos medios de comunicación previo al partido de este martes contra el combinado nacional de Estados Unidos correspondiente a la Fecha FIFA del mes de octubre, donde consideró que el equipo ha trabajado muy bien desde la llegada del ‘Vasco’ al banquillo.

“Con la llegada de Javier bastante bien, muy buenas sensaciones. Tuve la posibilidad de hablar con él incluso antes de venir, me comentó sus impresiones, lo que pensaba de mí, lo que esperaba, lo que yo podía aportar en este grupo, en este equipo. Creo que el grupo también lo ha recibido bastante bien”, expresó.

“La llegada de Rafa Márquez a mí en lo personal me hace mucha ilusión, porque soy afortunado de haber compartido cancha con él y ahora, tenerlo acá, para mí es una imagen de respeto muy grande, la cual admiro mucho y que ahora lo tenga como auxiliar me motiva y trato de escucharlo atentamente todos los días, incluso más cerca, para que me ayude a mejorar”, agregó.

A pesar de este lado positivo que tienen todos los jugadores de la selección mexicana, Edson Álvarez sostuvo que el cuadro nacional se encuentra con una enorme deuda ante la afición debido a que no han logrado los resultados esperados en los últimos partidos y una muestra de esto fue el empate 2-2 ante el Valencia de España.

“Es una situación que nos ocupa bastante, obviamente, no sé qué piensan, no sé qué ruidos haya afuera que pareciera que no nos importa o no sé, pero créeme que importa e importa un montón porque estamos en un país donde se respira y se vive el futbol, donde la gente siempre muestra el cariño, el apoyo, claramente sabemos que hemos quedado a deber mucho dentro de la cancha”, dijo.

“Es un grupo joven, un grupo que necesita confianza y es difícil tener confianza cuando hay mucho ruido afuera, imagínate con qué confianza entras a la cancha, por ejemplo para mí, para Raúl, para gente con más experiencia ya tienen procesos anteriores, pero por ejemplo, el Cotorro o Lira, que son sus primeros partidos, imagínate con qué confianza entras cuando sabes que hay todo este ruido afuera y sabes que un error te puede sepultar”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Presentan oficialmente a Fernando Gago como DT de Boca Juniors

–Dueño del Mazatlán se hace viral por regalar cervezas en paracaídas a fans

–¿Dirigir a Chivas? Robert Dante Siboldi lanza guiño al Guadalajara