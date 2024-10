¿Dirigir a Chivas? Robert Dante Siboldi lanza guiño al Guadalajara

El director técnico uruguayo, Robert Dante Siboldi, se ha unido a los nombres de los posibles candidato para poder dirigir a las Chivas Rayadas de Guadalajara tras la salida de Fernando Gago del equipo para irse hasta Argentina a tomar el mando de Boca Juniors; esto luego de manifestar su deseo de estar con uno de los equipos más importantes en la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde consideró como un “honor” la posibilidad de estar al mando del Rebaño Sagrado al encontrarse actualmente sin equipo luego de su destitución del balompié azteca por parte de los Tigres de la UANL, equipo con el que no pudo lograr los objetivos esperados por parte de la directiva universitaria.

“Para mí sería un gran honor poder estar al frente de un proyecto como el de Chivas, sabiendo de todo lo que es su historia, todo lo que representa para el futbol mexicano, para la gente de México. Para mí sería un honor, sin lugar a dudas”, expresó.

A pesar de este deseo el entrenador sostuvo que hasta el momento ningún miembro de la directiva de Chivas de Guadalajara se ha comunicado con él para poder tenerlo en la órbita del equipo y así ofrecerle el cargo, aunque se mostró completamente dispuesto de poder tomar el puesto en caso de ser elegido.

“Estoy tranquilo. Conmigo no se ha comunicado nadie. Me sorprende. No presto mucha atención a los medios. Estoy muy tranquilo en casa con la familia. No sabía que estoy tan solicitado”, resaltó el estratega charrúa.

Para finalizar, Robert Dante Siboldi habló sobre la salida de Fernando Gago y resaltó que existe una ética profesional que se debe mantener al firmar un contrato con el equipo; sostuvo que esa es una muestra de confianza por parte de la directiva y de la afición que no se debe traicionar.

“Primero hay un contrato y después hay una cosa que se llama ética, así como el respeto a las instituciones, así sea Chivas o la institución que sea. Los acuerdos son para cumplirlos y la palabra más que nada es para respetarse”, concluyó el charrúa en la entrevista para ESPN.

Sigue leyendo:

–América vs. Chivas: ¿Cuántas veces se ha jugado el Clásico Nacional?

–Marcel Ruiz revela el nuevo enfoque de Javier Aguirre con México

–Darío Benedetto sale en defensa de Gago tras su salida a Boca