Funcionarios electorales de Georgia no podrán negarse a certificar resultados

Un juez del condado de Fulton, Georgia, dictó que los funcionarios electorales no podrán negarse a certificar los resultados de las elecciones, incluso si sospechan de fraude o errores. Así lo reseña este martes la agencia de noticias The Associated Press.

La decisión del juez Robert McBurney establece que todos los votos deben incluirse en la certificación y ningún miembro de una junta electoral tiene la autoridad para rechazar el proceso.

El fallo enfatiza que los funcionarios electorales, aunque tienen derecho a revisar la realización de una elección, no pueden utilizar la falta de información como motivo para retrasar la certificación.

“Ningún superintendente electoral puede negarse o abstenerse de certificar los resultados electorales bajo ninguna circunstancia”, dijo McBurney según citó AP.

“Cualquier demora en recibir dicha información no es una base para negarse a certificar los resultados electorales o abstenerse de hacerlo”, agregó.

Según la ley de Georgia, los resultados deben certificarse antes de las 5:00 de la tarde del lunes posterior a una elección, o el martes si el lunes es feriado.

Julie Adams, miembro republicana de la junta electoral del condado de Fulton, había argumentado en una demanda que sus deberes como funcionaria eran discrecionales y que tenía derecho a revisar todos los materiales electorales antes de certificar.

Respaldada por el America First Policy Institute, Adams buscaba que se permitiera a los miembros de la junta negarse a certificar los resultados si surgían dudas sobre ciertas papeletas.

No obstante, el juez McBurney dejó claro que la ley no otorga a los funcionarios la facultad de determinar la existencia de fraude. Cualquier preocupación debe ser reportada a las autoridades correspondientes, sin que ello interfiera en el proceso de certificación, informó Associated Press.

La votación anticipada comenzó en Georgia

La votación anticipada para las elecciones presidenciales de noviembre inició este martes en Georgia, un estado clave donde la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se encuentran en un empate técnico, según las encuestas más recientes.

Con 16 votos en el Colegio Electoral, Georgia es uno de los estados que podría decidir el resultado de la elección. Ambos candidatos están intensificando sus campañas, informó la agencia EFE.

El primer día de votación anticipada en persona en Georgia. Foto: Jeff Amy / AP

Donald Trump tiene programados varios eventos en el área metropolitana de Atlanta, incluido un town hall organizado por Fox News en el condado de Forsyth, dirigido exclusivamente a mujeres. Además, cerrará la jornada con un mitin en el Cobb Energy Performing Arts Centre.

Por su parte, Kamala Harris visitará Atlanta el sábado en su quinta aparición en Georgia desde que se convirtió en candidata tras la retirada de Joe Biden de la carrera por la reelección.

La votación anticipada se extenderá hasta el 1 de noviembre y las autoridades electorales anticipan una alta participación. Para ello, algunos condados aumentaron el número de centros de votación y de personal disponible.

