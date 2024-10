Gaby Espino anunció el fin de su soltería

Gaby Espino ha estado en el centro de atención recientemente al anunciar que ha encontrado el amor nuevamente, haciendo eco de su felicidad en el pódcast de Camila Canabal. Después de un tiempo de enfocarse en sí misma y disfrutar de su soltería, la talentosa actriz de telenovelas ha decidido compartir que está en una nueva relación, aunque ha mantenido en privado la identidad de su pareja.

“Estoy contenta, estoy contenta. Me brillan los ojos, pero no voy a decir más nada. Primera vez que lo digo. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más”, añadió durante la conversación con la conductora venezolana.

La actriz, que se ha ganado la admiración de sus seguidores no solo por su belleza, sino también por su talento y dedicación como empresaria, reflexionó sobre el tiempo que pasó sola y cómo ha aprovechado esos momentos para trabajar en su crecimiento personal.

La actriz aprovechó para aclarar que no está ocultándose del resto: “No, no escondida, simplemente estoy viviendo mi felicidad”. Sin embargo, mencionó lo que vivió cuando estuvo sin pareja: “Mi soltería me la he disfrutado muchísimo porque he trabajado mucho en mí me he dedicado ese tiempo a mí. Creo que es necesario entender lo que significa la soltería, a lo mejor a esta edad la entiendo de una manera distinta. Antes cuando uno decía ‘estoy soltero’ era como una desesperación, ahora es rico y ya con tiempo para ti”.

Su hija Oriana ha manifestado su preocupación por el futuro de su madre, especialmente con la transición que representa para ambas la próxima etapa en la vida de la joven, quien está por entrar a la universidad. Por ello, al ver que su progenitora ha disfrutado de su independencia, ha expresado su temor de que Gaby se quede sola una vez que ella se haga más independiente.

“Oriana me dijo, que tiene 16 años: ‘Ma, yo quiero que estés con alguien, porque no me quiero ir a la universidad y dejarte sola’. Me dio toda la ternura del mundo“, agregó. Sin duda, esta nueva etapa en la vida de Gaby Espino promete ser emocionante tanto en el plano personal como en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

· Adamari López, Gaby Espino, Rodner Figueroa y Poncho de Anda juntos en un crucero

· Gaby Espino muestra el caos en su hogar tras descubrir que está infectado de moho

· Gaby Espino revela cómo fue grabar escenas “incómodas”, pero aclara que: “La disfruté”