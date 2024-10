Hablemos de “Sed de Venganza”, la telenovela que Telemundo estrena hoy, 15 de octubre

“Sed de Venganza” es una historia protagonizada por Isabella Castillo y Danilo Carrera junto a Alexa Martín que Telemundo estrenará esta noche, en el horario de las 9PM/8C. La telenovela como tal se presenta como un drama en donde el espectador no tendrá tregua alguna, porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo.

Si bien es cierto, la venganza es el motor principal de esta novela, también es cierto que más de un personaje tiene razones para querer ejercerla de manera brutal. En el caso de Isabella, la actriz será acreedora de dos nombres dentro de esta narrativa. La conoceremos como Fernanda Ríos pero también como Regina Castaño. A nivel actoral, Castillo nos ha comentado que darle vida a este personaje no fue sencillo porque está cargado de muchas emociones complicadas, las cuales sí tuvo que trabajar.

En cuanto a Danilo Carrera, también nos topamos con esta misma dualidad de personajes, ya que lo conoceremos como Francisco Ramírez pero también como Emilio Montenegro.

Como dato importante, una de las grandes cualidades de esta producción radica en que todos los actores involucrados en la misma tienen algo que contar y aportar. No hay personaje pequeño en esta producción, sino todo lo contrario. Todos tienen algo que provocará el desastre emocional no sólo de los protagonistas sino de todos aquellos personajes con los que tengan contacto. Esta es una historia en donde todos suman mucho al drama.

Personajes como los de Elisa, Alfredo, Eugenio y Gabriel no pueden ni deberán ser ignorados por el espectador. Hablamos de los personajes que recaen en la piel de Alex Martín, Saúl Lisazo, Diego Olivera y Carlos Torres. Vale recordar que aquí todos los villanos tienen razones para serlo, y que incluso ellos nos harán reír, porque no todos son tan malos como parecen, al menos no en lo superficial.

