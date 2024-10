Lucero cuenta por qué televisó su boda con Mijares

Sin duda alguna el 18 de enero de 1997 fue una fecha histórica para la televisión mexicana, ya que Lucero y Mijares permitieron que millones de personas se emocionaran con la transmisión de su enlace matrimonial.

A 27 años de aquella boda que fue un suceso en México, por primera vez la cantante revela cómo fue que surgió la idea de televisar su unión y cómo es que se coordinó todo para que la boda del año fuera un éxito.

En entrevista para “Algo Personal”, programa del periodista Jorge Ramos, la intérprete de “Electricidad” señaló que la iniciativa vino de Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como “El Tigre”, quien ese entonces era el presidente de Televisa y se llevaba muy bien tanto con ella como con su madre, doña Lucero León.

“Hablaba de negocios con mi mamá y se hablaban de ‘tú’, y yo creo que eso le caía muy bien porque ha de haber dicho ‘qué buena onda la señora, fuerte y que no se pone a temblar cuando me ve’. Porque toda la gente que lo veía temblaba. Yo creo que la veía como una mujer atinada y con mucha visión”.

“Cuando era chiquita, él me decía ‘escuincla’ de cariño y, a veces, me seguía diciendo así aunque yo ya tenía 27 años. Me dijo: ‘Yo quisiera que invitaras a toda la gente a tu boda, a todo México’“, a lo que Lucero respondió que casi pensaban en realizarla en el Estadio Azteca, el cual tiene capacidad para más de 83 mil personas.

Ante la idea de querer que sus fans fueran testigos de la boda, ‘El Tigre’ respondió: “¿Por qué no la invitamos en la tele? ¿Por qué no televisamos la boda? La gente quiere ver tu boda y la verdad es que me convenció. La única condición que le puso mi mamá fue que sólo se televisara la misa, pero no la fiesta”, agregó Lucero.

Para finalizar, Lucero confesó que le sorprendió enterarse que el rating de la boda fue mucho mayor que el de varios de los eventos más importantes a nivel internacional, como el Super Bowl, celebrado en Nueva Orleans sólo una semana después.

“¡El rating fue impresionante! Fue más arriba que los Super Bowls del momento”, recordó Lucero.

Luego de 14 años de matrimonio, la historia de amor entre Lucero y Mijares llegó a su fin en 2011 con el anuncio de su divorcio. Una separación que ocurrió en buenos términos y que les ha permitido continuar manteniendo una amistad hasta el día de hoy.

