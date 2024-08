Lucero revela por qué no fue novia de Luis Miguel

La conocida cantante y actriz Lucero ha abierto el telón de su vida personal para aclarar uno de los rumores más sonados del mundo del espectáculo: su relación con Luis Miguel. Durante años, se ha especulado sobre el posible romance que vivieron cuando eran adolescentes.

A lo largo de su carrera, la mexicana realizó varias películas, una de ellas fue “Fiebre de amor” (1985), al lado de Luis Miguel. En dicha producción ambos se conocieron y aunque pudo haber surgido un romance, éste nunca se dio.

En entrevista con Yordi Rosado, Lucero reveló que, aunque entre ella y Luis Miguel nunca surgió un noviazgo, sí había una atracción, pero sabía que si se enamoraba perdidamente de él iba a terminar con el corazón destrozado.

“Nos encantábamos, pero no éramos novios oficiales. Yo a mis 15 años decía que si me enamoraba a muerte de Luis Miguel yo iba a sufrir muchísimo porque en dos meses, ya que acabáramos la película, no lo iba a volver a ver. Eso lo tenía muy claro porque él ya tenía su carrera hecha y yo estaba despegando, entonces iba a ser un caos”, dijo Lucero.

La cantante también aprovechó la ocasión para subrayar que ella y Luis Miguel se divertían mucho durante los meses que estuvieron juntos haciendo el largometraje, agregando que llegaban a sonrojarse cuando se veían antes de filmar sus escenas juntos.

“Pienso que dos chavos de esa edad, haciendo una película en Acapulco durante dos o tres meses juntos todo el tiempo, era algo muy divertido. Más allá de eso de ir a besuquearnos, era la ilusión de ‘me gusta’, ‘ahí viene’; estábamos todo el día pegados y claro, claro que sí nos gustábamos“, aseguró

La trama de “Fiebre de Amor” sigue a Lucerito, una joven fan enamorada de su ídolo, Luis Miguel, interpretado por él mismo.

Mira aquí la entrevista completa

Sigue leyendo más de Lucero y Luis Miguel:

· Lucero desmiente delicado estado de salud luego que usaran indebidamente su imagen con IA

· Revelan la cantidad de dinero que gana Luis Miguel por concierto

· Revelan que Luis Miguel prohíbe a trabajadores externos que lo miren a la cara