Messi, con ‘hat trick’ y dos asistencias, comanda goleada de Argentina sobre Bolivia

La Selección Argentina recibió a Bolivia en la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y fue una aplanadora: ganó 6-0 con show de Lionel Messi, que anotó tres goles, y se consolidó como puntera de la tabla de posiciones rumbo al Mundial de 2026.

El conjunto de Lionel Scaloni venía de un complejo empate ante Venezuela fuera de casa. Afortunadamente, Colombia, su perseguidor, perdió ante Bolivia en la altura, por lo que su liderato no se puso en riesgo.

Ya de vuelta en Buenos Aires, y con un Monumental repleto, Argentina dio muestras de su mejor fútbol con un novedoso tridente ofensivo: Messi-Julián Álvarez-Lautaro Martínez.

Además, Scaloni recuperó al mediocampo que salió campeón del mundo. Enzo, Mac Allister y De Paul compartieron la zona y aportaron el fútbol vistoso que se había perdido en los últimos compromisos.

Argentina ejerció de líder en Sudamérica con rapidez, y el capitán argentino hizo que su liderazgo también se impusiera rápido en el partido. Messi marcó el primer tanto del partido, que golpeó a Bolivia con fuerza (convirtiéndose, además, en el segundo jugador con más goles a nivel internacional).

Posteriormente, sería el de Inter Miami el que asistiría a Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acabar con cualquier duda en este desequilibrado enfrentamiento. Incluso pudo marcar de falta, pero un vuelo de Guillermo Viscarra evitó un tanto precioso.

El Toro, La Araña y La Pulga… Lo que bien podría haber sido el comienzo de un libro infantil se convirtió en la mejor apuesta posible por parte de Lionel Scaloni en la delantera para afrontar esta jornada de Eliminatorias. Un trío ofensivo que complementó a la perfección el ejercicio colectivo de Argentina.

Los pupilos del de Pujato no dejaron de pisar el acelerador en el segundo tiempo. Siguiendo con Messi a la cabeza, el VAR anuló un gol de cabeza de Otamendi que hacía más abultada la goleada… No obstante, esto no fue problema para que Thiago Almada pudiera hacer lo mismo en un tanto que si subiría al marcador minutos más tarde.

Gracias a los goles algunos secundarios pudieron disfrutar de minutos, incluso se vio el debut de Nico Paz con la albiceleste al máximo nivel (del que Messi diría posteriormente que entiende bien el juego y se sentirá cómodo en una selección que intentará hacerle crecer).

Mientras todos disfrutaban, el ‘10′ prepararía la obra final para los últimos minutos del partido. Acelerando cada jugada y combinando de la mejor manera, el atacante haría dos goles antes del pitido final que elevarían su encuentro a un recital. Cerrando con tres goles y dos asistencias, volviendo a disfrutar junto a su gente.

“Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, me emociona cómo gritan mi nombre. Todos disfrutamos de la conexión con la gente y nos encanta jugar en Argentina. Estamos felices por el triunfo”. Además, el capitán de la albiceleste no sabe cuándo llegará el momento de retirarse a nivel internacional. “No me puse fecha ni plazo, simplemente quiero disfrutar de todo esto. Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos”, expresó.

Reiterando en la importancia que da a disfrutar de lo que vive actualmente con su selección, el ‘10′ quiere seguir jugando para su país mientras pueda dar un buen nivel. “Me mueve esto. Disfrutar de ser feliz donde estoy. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe porque me siento cómodo con este plantel. Mientras me sienta bien y pueda seguir rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando”, puntualizó.

La fecha 10 de las eliminatoria de la Conmebol tuvieron las goleadas de Colombia 4-0 ante Chile, de Argentina 6-0 ante Bolivia y de Brasil 4-0 ante Perú. Por su parte, Paraguay venció 2-1 a Venezuela y Uruguay y Ecuador igualaron 0-0.

Tras estos resultados Argentina se mantuvo en el primer lugar con 22 puntos, seguida por Colombia con 19, Uruguay y Brasil siguen con 13 unidades. En el quinto lugar está Ecuador con 13 y Paraguay que también suma 13 unidades; Bolivia es séptimo en 12, Venezuela quedo octava con 11 y Perú y Chile siguen en los últimos lugares con 6 y 5 puntos respectivamente.

