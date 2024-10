Filtran llamada al 911 antes de la muerte de Liam Payne

El portal Todo Noticias recientemente acaba de sacar a la luz la filtración de la llamada que realizó el encargado del hotel al 911 momentos antes de que sucediera la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer por el balcón de un tercer piso.

En la llamada, un hombre identificado como Esteban, quien dice ser el jefe de recepción del hotel Casa Sur Palermo, se escucha preocupado mientras pide ayuda a las autoridades y describe la situación crítica en la que se encontraba el cantante.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor”, dice el hombre.

De igual manera, dice temer por la vida del huésped, pues describe que en su habitación hay un balcón, el cual pondría en peligro su integridad física.

“Necesitamos que nos manden a alguien urgente, porque yo no sé si corra peligro la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y bueno estamos un poco con temor de que hago algo que ponga en riesgo su vida”, dijo.

Asimismo, el hombre dice que el huésped tenía entre dos o tres días alojado en el lugar y ofrece detalles a la operadora sobre cómo llegar al hotel.

Haz click en la publicación

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha conmocionado al mundo de la música y a sus millones de fans en todo el mundo.

Cabe mencionar que hace unos años, el propio Liam Payne, confesó haber luchado con adicción al alcohol y las drogas durante su estancia en la banda One Direction y, además, aseguró que pasó por momentos de depresión.

“A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba ‘lesiones incompatibles con la vida producto de su caída’… ‘No hubo posibilidad de hacer nada’” explicó el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia SAME, Alberto Crescenti para el medio argentino “TN”.

“Hubiéramos querido tener una oportunidad para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas”, precisó Crescenti,

“Creo que la caída que sufrió fue de casi 14 metros. El equipo no puso hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”, agregó el especialista.

Sigue leyendo:

· Lo que se sabe de la muerte de Liam Payne

· Las últimas publicaciones que Liam Payne compartió antes de su muerte

· Falleció Liam Payne, ex integrante de One Direction, durante viaje en Argentina