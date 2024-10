Hija de Clint Eastwood fue arrestada por violencia doméstica

La hija del actor Clint Eastwood, Francesca Eastwood, fue arrestada este fin de semana por un delito grave de violencia doméstica contra su pareja, según reportó el portal TMZ.

Los informes indican que la pareja estaba conduciendo por Beverly Hills el sábado por la noche cuando una discusión verbal se intensificó, llevándola a supuestamente a cometer agresiones físicas contra él.

El novio, cuya identidad no ha sido revelada, decidió llamar a la policía después de que la situación escalara. Los oficiales aconsejaron a la pareja que se dirigiera a la Zona de Seguridad del Departamento de Policía de Beverly Hills para hablar con ellos.

Una vez que ambos llegaron al lugar, los policías observaron heridas visibles en el novio, lo que llevó a la detención de Francesca, quien fue arrestada y acusada de un delito grave de violencia doméstica. A pesar de la situación, la pareja de Francesca rechazó recibir atención médica.

Tras su arresto, y después de unas cuantas horas, la hija del cineasta fue puesta en libertad al pagar una fianza de $50 mil dólares.

El último informe sobre la vida amorosa de Francesca la vinculaba con Alexander Wraith, actor conocido por sus papeles en las series “Orange is the New Black” y “Hawaii Five-0”.

La pareja hizo pública su relación en 2018 durante el estreno de la película “The Fury of the Fist and the Golden Fleece”, según informó el medio Page Six.

Francesca Eastwood también es hija de Frances Fisher, actriz conocida por su papel en la película “Titanic”, donde interpretó a la madre de Rose, (Kate Winslet).

Francesca, de 31 años, ha estado en el ojo público desde su nacimiento, siendo la hija del famoso cineasta y la actriz. A lo largo de su carrera, ha incursionado en la actuación y la producción, participando en varios proyectos que han ganado la atención del público.

