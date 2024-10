J.D. Vance dice que Trump no perdió las elecciones de 2020

El senador y candidato a vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, negó este miércoles que el expresidente perdió las elecciones de 2020.

“Hubo serios problemas en 2020. ¿Donald Trump perdió las elecciones? No con las palabras que yo usaría”, dijo Vance durante un mitin en Pensilvania.

“Realmente no me importa si estás de acuerdo o no conmigo en este tema”, continuó el senador. Y luego, como ya ha hecho antes, llevó la discusión sobre las elecciones presidenciales de 2020 a una supuesta “censura” a los estadounidenses.

“Las grandes empresas de tecnología censuraron a los estadounidenses para que no hablaran sobre cosas como la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Y eso tuvo una consecuencia muy, muy importante en las elecciones”.

Es la primera vez que Vance dice explícitamente “no” al ser cuestionado sobre si Trump perdió las elecciones de 2020. Hasta ahora el republicano había evitado hacerlo, desviando la discusión sobre lo que él considera como problemas con las elecciones.

Una de sus respuestas más virales fue durante el debate vicepresidencial contra Tim Walz, donde dijo: “Estoy concentrado en el futuro” en lugar de responder si Trump perdió.

Algo similar repitió en Pensilvania, asegurando que le importa más lo que sucedió con el liderazgo del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris durante los últimos tres años y medio.

“Creo que me han hecho probablemente ocho o nueve preguntas sobre 2020, y doy una respuesta honesta, porque creo que es importante hacer la pregunta o responder las preguntas que se hacen. Pero, ¿cuántas preguntas me han hecho sobre por qué los habitantes de Pensilvania no pueden pagar la gasolina?”, dijo Vance.

Por otra parte, Vance dijo que en caso de que Trump gane, no habrá “disturbios civiles”, haciendo referencia a eventuales protestas tras las elecciones de noviembre.

“Si hay gente que se rebela en las calles de Estados Unidos, ya sean demócratas o republicanos, cualquiera que sea su orientación política, no vamos a permitir que eso suceda”, afirmó Vance cuando se le preguntó sobre el comentario de Trump al calificar de “enemigos internos” a los demócratas.

“Creemos en la ley y el orden en este país”, añadió.

Sigue leyendo:

• J.D. Vance llama “ilegales” a los inmigrantes con TPS y sugiere que pueden ser deportados

• Piden arresto de Trump y de Vance por sus comentarios sobre los inmigrantes haitianos

• J.D. Vance y otros republicanos difunden mentiras sobre migrantes en Ohio que roban gatos y se los comen