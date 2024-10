Los 50: Conoce a los primeros dos eliminados de la segunda temporada

“Los 50” es un reality de Telemundo que no te puedes perder, porque día con día suceden situaciones que cambian el rumbo del juego. Las estrategias y las alianzas son las que en gran medida deciden el rumbo de los que compiten por el gran premio de $350,000 dólares.

Como ejemplo de esto tenemos el primer episodio del 15 de octubre, entraron 50 competidores y al día de hoy, un día después, ya sólo contamos con 47 habitantes dentro de la hacienda del León. Los primeros eliminados de la competencia fueron Marcelia Figueroa y Marcos Valdés.

Lamentablemente más allá de no lograr ganar durante la prueba de salvación, aún y cuando ambos estuvieron muy cerca de hacerlo, la verdad es que los perjudicó no contar con una red de apoyo dentro del juego, porque esto los llevó a no recibir los votos suficientes por parte de sus compañeros. Y esto además tampoco los dejó bien parados de cara al público porque no contaron con el tiempo suficiente como para que los fans pudieran conocerlos y conectar con ellos más allá de este show.

El cónclave de esta segunda temporada viene mucho más fuerte que la alianza que tejió durante la primera edición Luis, El Potro, Caballero. Aquí, Leslie Gallardo y Romina Marcos cuentan con más de 30 aliados a favor, que ya entendieron el poder que tienen siendo parte de esta alianza. Pero también se enfrentan a un gran problema y es que son un equipo demasiado grande y las eliminaciones en este proyecto son prácticamente grupales; semana a semana vamos viendo como grupos de tres o hasta de cuatro se van yendo, y esto puede debilitar la lealtad de cualquiera.

¿Con lo visto, podríamos ya anticipar quién va a ganar Los 50?

No. La verdad es que la competencia está para cualquiera, lo que sí podemos anticipar es que ni Fabián Ríos, ni Sebastián Villalobos o Alfredo Adame serán los vencedores, porque ellos ya han retomado su vida pública lejos de esta competencia, mientras que muchos de los que aceptaron el reto aún están alejados de las redes sociales, lo que indica que muy probablemente siguen en la competencia.

