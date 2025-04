La madre de Francisca le pidió perdón a su hija por su infancia difícil

La conductora dominicana Francisca tuvo como invitada especial a su programa de Youtube a su madre Divina. Durante la charla la exreina de belleza y su madre hablaron sobre diferentes temas, incluyendo algunos momentos difíciles de su pasado.

Uno de esos momentos difíciles que recordaron fue el alcoholismo de la madre de Francisca. Fue una situación familiar dura y llena de angustia tanto para Francisca y su hermano como para su madre. Divina aprovechó la ocasión para pedirle perdón a su hija por los momentos difíciles que vivió en su infancia.

“Te pido que me perdones, que me disculpes si te hice sentir mal, pensé que lo hacía bien… Yo pensaba que lo hacía bien y me estaba haciendo mal”, le dijo Divina.

Según explicó su madre, cuando su pareja tomaba se convertía en una persona diferente por lo que ella trataba de proteger a sus hijos de sus acciones.

“Cuando él no tenía un chin de alcohol en su mente era un caballero, cuando ya tomaba ya yo lo veía de otra forma, ya yo era a la defensa porque no quería que ustedes estuvieran al lado de él, que no les hiciera daño, yo vivía protegiéndolos de él”, reconoció Divina.

Divina confiesa que se sintió culpable por la situación familiar que estaban viviendo. Francisca también confesó que creció con mucha angustia. “Nosotros crecimos con mucha angustia. Pero yo nunca te he preguntado a ti, ¿cómo te sentías tú?”.

Francisca aseguró que todo lo que vivió en su infancia la convirtieron en la mujer que es hoy en día. Señaló que aunque su madre considera que quedarse en esa relación con ese hombre fue una mala decisión, la conductora considera que eso le dio fuerzas para seguir adelante.

Francisca actualmente tiene una hermosa familia con su epsoso Francesco Zampogna, con quien tiene dos hijos y está a la espera del nacimiento de su tercera hija.

“Tal vez si esa no hubiera sido mi vida yo no estuviera aquí y yo estoy feliz de estar en el punto que estoy ahora y las cosas que he logrado con mi vida, así que esa decisión que tú tomaste que a lo mejor para ti fue una decisión mala que te llena de culpa y de remordimiento tal vez fue la mejor decisión porque hizo la mujer que yo soy el día de hoy y me dio toda la fuerza para seguir adelante, así que gracias”, expresó.

Francisca aseguró que reconoció que su madre hizo lo mejor que pudo en su crianza aunque reconoció que esa situación difícil ha tenido efectos en su vida. “Quiero que tú sepas que yo llegué a un punto de mi vida donde reconocí que tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tú sabías y con los recursos que tú sabías y que, a pesar de que yo crecí en esa situación tan dolorosa y difícil, que sí ha tenido sus efectos y que me ha afectado de muchas maneras, pero era muy gratificante para mí y llenaba mi corazón saber que tuve una mamá que siempre me hizo sentir amada”.

