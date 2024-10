Nuevo operativo para frenar desorden en la Roosevelt

Aunque durante años los problemas de calidad de vida y seguridad pública han afectado varias partes de la avenida Roosevelt, en Queens, tal parece que la situación en este vecindario va de mal en peor.

Por eso, una nueva iniciativa lanzada esta semana tiene como objetivo abordar esos desafíos de larga data, incluidos los salones de masajes ilegales, la venta ambulante no regulada y las condiciones insalubres, que han afectado gravemente al área.

La “Operación Restaurar Roosevelt” es un esfuerzo multiagencial dado a conocer por el alcalde Eric Adams, el comisionado interino del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Thomas G. Donlon, y el concejal Francisco Moya. Por ello, a partir de ahora, Roosevelt Avenue se agrega a la iniciativa Community Link del alcalde Adams, lanzada en 2023 para reunir a varios departamentos y agencias de la ciudad para colaborar con las comunidades locales y los líderes empresariales mientras abordan quejas comunitarias complejas y, a menudo, crónicas que requieren una respuesta de varias agencias.

“Esta iniciativa garantizará que ningún problema se pierda entre las agencias y que todos trabajemos en conjunto para brindar a las personas de mi distrito la seguridad y la calidad de vida que se merecen”, dijo el concejal Francisco Moya, quien ha abogado porque se desplieguen más recursos en la comunidad para abordar los problemas de calidad de vida. “Sigo comprometido con el Grupo de trabajo de Roosevelt Avenue, que ahora funcionará como un mecanismo de presentación de informes para la operación ‘Community Link’, manteniendo a mi oficina informada y enfocada en abordar de manera efectiva los problemas correctos”.

El alcalde Adams indicó que la avenida Roosevelt es una de las más diversas y debería ser el orgullo de la ciudad, pero durante demasiado tiempo ha estado plagada de problemas persistentes de seguridad pública y calidad de vida.

“No permitiremos que esto continúe por más tiempo”, afirmó el mandatario municipal. “Para abordar estos problemas, estamos lanzando una operación de múltiples agencias que reúne a más de una docena de agencias de la ciudad con socios estatales para garantizar que se aborden los problemas de delincuencia y calidad de vida. Nuestra administración tiene una misión clara: hacer de Nueva York una ciudad más segura y más asequible, y no descansaremos hasta haber cumplido esa misión”.

“Absurdo y peligroso”

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por algunas organizaciones comunitarias como Make the Road NY y el Street Vendor Project.

En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron: “Los residentes de Queens quieren lo que todos queremos: viviendas asequibles, un trabajo bien remunerado y una comunidad segura para sus hijos. En lugar de asegurarse de que esto sea una realidad para todos, el alcalde Adams y la gobernadora Hochul han decidido lanzar una operación cuasi militar diseñada para criminalizar a las personas que solo intentan poner comida en la mesa y mantener un techo sobre sus cabezas”.

Agregaron que “es absurdo y peligroso que los funcionarios electos utilicen a un barrio entero como chivo expiatorio para encubrir sus propios fracasos de liderazgo y mala gestión de la agencia”.

También indicaron que la policía no es una solución. “(NYPD) no proporciona capacitación laboral ni licencias para vendedores ni programas extraescolares. De hecho, el distrito local 115 no ha respetado el estado de derecho, destruyendo ilegalmente los carritos de los vendedores tan recientemente como en agosto de este año”.