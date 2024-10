Alcaldía de Nueva York presenta plan urbanístico para renovar la Quinta Avenida

El alcalde Eric Adams, y Future of Fifth Partnership dieron a conocer este jueves sus planes para transformar la Quinta Avenida -entre Bryant Park y Central Park- en un bulevar internacional centrado en los peatones, reforzando el estatus del icónico corredor como motor económico y creador de empleos para la Capital del mundo.

El diseño revelado expande las aceras en un 46%, acorta los cruces peatonales para hacer cruces más seguros, reduce el número de carriles de tránsito de cinco a tres y agrega plantas e iluminación por razones estéticas y de seguridad.

Una vez completado, se prevé que este proyecto, el primer rediseño importante en los 200 años de historia de la avenida, se amortice en menos de cinco años a través del aumento de los ingresos por impuestos a la propiedad y a las ventas.

“Los neoyorquinos merecen un bulevar emblemático que rivalice con el resto del mundo y, junto con Future of Fifth Partnership, vamos a lograr precisamente eso”, manifestó sobre el ambicioso proyecto el alcalde Adams. “En este momento, el 70% de las personas en la Quinta Avenida son peatones, pero sólo pueden utilizar menos de la mitad del espacio. En las vacaciones, eso equivale a 23,000 personas cada hora apiñadas como sardinas en las aceras estrechas. Eso no tiene sentido, así que vamos a cambiar el guión”, agregó.

La Quinta Avenida tiene actualmente 100 pies de ancho y está compuesta por cinco carriles de tránsito vehicular y dos aceras de 23 pies. Aunque los peatones representan el 70% de todo el tráfico en el corredor, las aceras representan sólo el 46% del espacio, dieron a conocer las autoridades.

Así luciría la Quinta Avenida con la propuesta presentada por la alcaldía. Crédito: City Hall | Cortesía

Cada bloque atiende aproximadamente a 5,500 peatones por hora en un día promedio y hasta 23,000 personas durante las vacaciones, el equivalente a un Madison Square Garden (MSG) completo más 4,000 personas adicionales. La configuración actual ya no puede acomodar este volumen de tránsito peatonal, especialmente considerando que solo 15 pies a cada lado están libres para caminar; el resto está ocupado por infraestructura vial como señalización, paradas de autobús, iluminación y botes de basura.

Se duplica ancho de las aceras

El nuevo diseño casi duplica el ancho de las aceras a 33.5 pies cada una, ampliando el espacio para caminar sin obstáculos a 25 pies en cada lado y agregando otra sección de 8.5 pies de ancho para árboles. Estos cambios reducirán la longitud de los cruces en más de un tercio, aumentando la seguridad de los peatones.

La Quinta Avenida ha sido durante mucho tiempo una potencia económica para la ciudad de Nueva York. Es responsable de 313,000 empleos directos e indirectos, que a su vez generan 44,100 millones de dólares en salarios totales y 111,500 millones de dólares en producción económica total cada año.

“La administración y los planes de Future of Fifth Partnership para una Quinta Avenida rediseñada mejorarán profundamente la calidad de vida al tiempo que aumentarán la actividad económica”, expresó sobre el proyecto la primera vicealcaldesa, María Torres-Springer.

“La gente de todo el mundo identifica la Quinta Avenida como un destino principal para pasear e ir de compras. Pero su extraordinaria reputación significa que sus aceras han alcanzado su capacidad, albergando a más personas por hora en temporadas altas que el Madison Square Garden”, mencionó al respecto la vicealcaldesa de Operaciones, Meera Joshi.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta renovación. El director de políticas y comunicaciones de Riders Alliance, Danny Pearlstein, dijo: “La propuesta del alcalde Adams es un paso atrás para 110,000 pasajeros de autobús, a quienes se les prometió una vía para autobuses. Un proceso exclusivo produjo un plan incompleto que atiende a boutiques de lujo pero ignora cómo sus trabajadores llegan al trabajo. La Quinta Avenida debería ser una vía para autobuses, priorizando la seguridad y conectividad para usuarios de transporte público, vehículos de emergencia, peatones y ciclistas”.