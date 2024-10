Ariadna Gutiérrez corta lazos con ex habitantes de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos, cuarta temporada, ha sido al día de hoy una de las más exitosas de la cadena Telemundo. Tanto que durante meses muchos de sus protagonistas han seguido siendo noticia por todo lo que hicieron y dijeron dentro de este juego de la vida real.

Ariadna Gutiérrez dice que “ni loca” vuelve a participar en un reality

Sin embargo, los lazos de amistad que alguna vez creíamos que perdurarían se rompieron semanas después de finalizado el reality.

Ariadna Gutiérrez era una de las grandes líderes de la “familia tierra”, la cual de manera original estaba conformada por: Lupillo Rivera, Gregorio Pernía, Maripily Rivera, Thalí García, La Divaza, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow. Pero lo que bien empezó, mal terminó, porque dentro del juego pasaron tantos problemas que se mezclaron con la vida real al punto de que este grupo fue quedándose sin miembros a pasos agigantados, razón por la cual la “familia tierra” sólo quedó integrada por Ari, Romeh, Clovis, Divaza y Maripily.

Terminando la casa, de cara al público, la familia tierra estaba realmente consolidada. Eran el equipo favorito del público liderado por Maripily Rivera, la ganadora de esta edición. Pero los miembros de la misma comenzaron a tener roces entre ellos que terminaron debilitando los lazos que un día los unieron; primero fue Romeh y Ari, una pelea, privada, terminó por destruir su “relación” y la colombiana le dio completamente la espalda al mexicano.

Por otra parte, Clovis también comenzó a marcar su distancia, sin querer, al oficializar su noviazgo con Aleska Génesis, un personaje del reality con el que ni Maripily ni Rodrigo Romeh tienen intención de convivir nuevamente. Esta relación a la larga de manera directa terminó por erosionar completamente la amistad entre Clovis y “El Huracán Boricua” y así las distancias geográficas y los altercados entre miembros del cuarto tierra terminaron dinamitando lo que un día ellos quisieron denominar “familia”.

Hoy, todo lo anterior, ha generado que Ariadna Gutiérrez se mantenga completamente alejada de los que un día fueron sus mejores amigos y grandes aliados en dicha experiencia y del resto de participantes que en efecto no tienen nada que ver con su día a día. Así lo confirmo en su cuenta de Instagram cuando aseguró que ya no tiene contacto con ninguno de los ex habitantes de dicho reality.

