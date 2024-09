Zuleyka Rivera confirma que ha sido invitada para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo

Carlos Adyan nos está regalando buen contenido en su “No lo cuentes podcast” y en esta ocasión nos ha presentado una profunda conversación con la ex reina de belleza Zuleyka Rivera.

La conversación nos ha permitido tener un panorama mucho más amplio de esta reina boricua, en donde conocemos sus obsesiones y frustraciones. Su pasión por ganar y perseguir la victoria y sus derrotas en medio de todo este proceso de vida.

Zuleyka, quien fuera una de las máximas villanas de la telenovela “Aurora”, también compartió que ya la han invitado a participar en La Casa de los Famosos de Telemundo, pero ha tenido que rechazar la oferta, porque simple y sencillamente no se siente preparada para este proyecto, e insiste en que el público podría no soportarla si la conociese a fondo.

“No hay forma, porque… demanda demasiado; a un animal como yo encerrarlo así, no sé qué puede pasar. Yo estoy bien en casa; en esta etapa de mi vida no pudiera“, dice entre risas sobre dicho reality. Pero opina diferente de formar parte de proyectos como “Top Chef VIP” e incluso ella misma admite que esta experiencia le encantó. “El domingo yo lo utilizaba todo el día para tomar clases“, recuerda la boricua develando de nuevo lo competitiva que puede llegar a ser.

Zuleyka siempre ha sido considerada, dentro del mundo del espectáculo, una mujer fuerte y de carácter. Ella misma en esta entrevista admite que el público, si llegase a conocerla en verdad podría tenerle miedo. Su compatriota le dice que todos los seres humanos tenemos nuestros demonios internos.

