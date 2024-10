El nuevo parque temático de Universal Orlando Resort inaugurará en mayo del 2025

A inicios de este año se informó sobre el nuevo parque temático de Universal Orlando Resort. Tendrá como nombre Universal Orlando Epic Universe y es considerado uno de los más ambiciosos diseñados hasta la fecha.

Ahora, se ha informado que Universal Orlando Epic Universe abrirá sus puertas oficialmente el próximo 22 de mayo del 2025. Desde el próximo martes 22 de octubre estarán disponibles las entradas para el público en general, aunque los titulares de pases anuales de Universal Orlando tendrán prioridad a la hora de comprar las entradas.

El diseño del Universal Orlando Epic Universe se caracteriza por ser innovador y ofrecer una experiencia inmersiva. El parque ofrecerá a los asistentes más de 50 experiencias y estarán distribuidas en cinco mundos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe.

El anuncia de fecha de inauguración se hizo a través de un video compartido en YouTube y otras redes sociales. En el video queda claro que se podrá acceder a cada uno de los mundos a través de portales mágicos, lo que hará mucho más entretenida la experiencia.

La idea de Universal Orlando Resort es ofrecer paquetes vacacionales de hasta una semana, en la que los interesados no solo se diviertan gracias a los parques sino que también disfruten de las comodidades y lujos de sus hoteles.

Uno de los puntos centrales del Universal Orlando Epic Universe es el Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel. Las reservas para este hotel también se podrán hacer desde el 22 de octubre de este año, y se podrán reservar habitaciones desde el 22 de mayo del año que viene.

El Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel tiene un total de 500 habitaciones. Desde casi todas las habitaciones los huéspedes tendrán privilegiadas vistas del parque, además tendrá una entrada exclusiva al Universal Orlando Epic Universe.

