El anime llega a Universal Studios Hollywood con ‘One Piece’ y ‘Jujutsu Kaisen’

Universal Studios Hollywood se prepara para su “Universal Fan Fest Nights”, con noticias de última hora las cuales fueron presentadas hoy en “L.A. Comic Con”. Y todo empieza con la llegada y la incorporación de “One Piece” y “Jujutsu Kaisen” para el nuevo evento.

Universal Fan Fest Nights comenzará exclusivamente en Universal Studios Hollywood el viernes 25 de abril y continuará en noches selectas hasta el domingo 18 de mayo de 2025, según destacó Universal Studio en su comunicado de prensa.

Es importante señalar que todos los que estén interesados en vivir esta experiencia, sepan que en efecto el evento es interactivo y cuenta con boleto por separado. Pero además, esta es una aventura ideal para visitantes de todas las edades. Y al igual que Halloween Horror Nights, “Universal Fan Fest Nights” presentará todas las experiencias simultáneamente en todo el parque temático cada noche del evento para que los visitantes las disfruten.

“One Piece” y “Jujutsu Kaisen” se unirán a experiencias previamente anunciadas tales como: “Star Trek”, “Back to the Future” y “DUNGEONS & DRAGONS”, así como experiencias completamente nuevas que debutarán dentro de la tierra mágica del parque temático “The Wizarding World of Harry Potter”.

Esto es lo que los invitados pueden esperar cuando se lance la inauguración de Universal Fan Fest Nights 2025:

One Piece: Esta experiencia está inspirada en la serie de anime de éxito mundial de larga duración, que celebró su 25 aniversario el año pasado, y sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja en su búsqueda épica para encontrar “One Piece”, el legendario tesoro del ex Rey de los Piratas, Gol D. Roger.

Jujutsu Kaisen: Esta experiencia también está inspirada en el popular manga japonés y su adaptación al anime sigue al estudiante de secundaria Yuji Itadori después de que accidentalmente se convierte en el anfitrión de una poderosa maldición y se une a Tokyo Jujutsu High School, una organización que lucha contra las maldiciones.

The Wizarding World of Harry Potter: Esta experiencia invitará a los fanáticos a ingresar a la tierra inmersiva del parque temático para participar en nuevas experiencias mágicas al encontrarse con criaturas mágicas (¡incluido un Niffler!) y más. El mundo mágico de Harry Potter está inspirado en las fascinantes historias y personajes que cobraron vida en las películas de Warner Bros. Pictures. La tierra es una recreación magistral, fiel al paisaje visual de la ficción y las películas, incluyendo el icónico castillo de Hogwarts™ como punto focal.

Star Trek: Inspirada en el universo de Star Trek que ha entretenido a millones de fanáticos, esta emocionante experiencia llevará a los visitantes audazmente a una aventura inmersiva y emocionante a bordo del U.S.S. Enterprise-D, donde tendrán una oportunidad única en la vida de subir al puente, una pieza original presentada en la tercera y última temporada de Star Trek: Picard.

Las fechas del evento Universal Fan Fest Nights 2025 son: del 25 al 27 de abril; 2-4, 9-11 y 16-18 de mayo.

