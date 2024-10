El supermercado más caro del mundo, por dentro: qué productos se venden y a qué precio

Los Ángeles es reconocida por ser una de las ciudades, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, con más glamour y extravagancia, pero pocos lugares ejemplifican mejor el lujo cotidiano que Erewhon, el supermercado que se ha convertido en el destino preferido de celebrities y la élite californiana.

Con su estratégica ubicación cerca de Beverly Hills, este establecimiento ha elevado la experiencia de hacer la compra a un nuevo nivel de exclusividad, donde una simple bolsa de pasta puede costar $10 y un smoothie alcanza los $18 dólares.

Erewhon no es solo un supermercado; es un fenómeno social que atrae regularmente a figuras como Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio y Kim Kardashian. Su eslogan, “Si la naturaleza no lo hizo, nosotros no lo vendemos”, refleja su compromiso con los productos orgánicos y naturales, aunque esto viene acompañado de precios que pueden sorprender incluso a los más acostumbrados al mercado premium.

Un youtuber español llamado Pau Clavero decidió visitar este exclusivo supermercado, para así mostrar en uno de sus videos cuánto puedes llegar a gastar en cosas simples y cotidianas si los compras en este local.

Los precios en este supermercado californiano que desafían la lógica del mercado

De acuerdo a lo revelado por este youtuber, una comparación de precios revela la magnitud de la diferencia con establecimientos convencionales:

* Una docena de huevos: $11 (el doble que en Walmart)

* Leche: entre $7 y $14

* Salsa de tomate: $11

* Sal: $17

* Medio litro de agua: $3

* Verduras cortadas: desde $12

* Aceite de aguacate: $57

El establecimiento cuida cada detalle para justificar sus precios premium. Desde el momento en que el cliente llega, se encuentra con servicios como: valet parking, 90 minutos de estacionamiento gratuito, packaging minimalista y elegante, productos perfectamente organizados y presentados, así como verduras y frutas constantemente húmedas y de aspecto impecable.

Uno de los productos más emblemáticos de Erewhon, según Clavero y otros visitantes de este supermercado, es su línea de smoothies, especialmente el popularizado por la modelo Bella Hadid, que cuesta $18. Estos batidos se han convertido en un símbolo de estatus entre los visitantes, que frecuentemente hacen fila para obtener estas bebidas premium.

¿Vale la pena hacer compras en este supermercado?

Según el experimento de este youtuber, quien realizó una compra básica, que incluyó apenas algunos productos esenciales, alcanzó los $97, aproximadamente el doble de lo que costaría en un supermercado convencional. La prueba de los productos reveló que, si bien la calidad es notable, no necesariamente justifica la diferencia de precio.

Se estima que aproximadamente el 57% del precio se debe al marketing y la experiencia de marca. El establecimiento ha logrado crear una atmósfera de exclusividad que atrae tanto a la élite como a quienes aspiran a emular su estilo de vida.

Es importante mencionar que, aunque los precios parecen exorbitantes, el contexto económico de Los Ángeles es particular, ya que:

* El salario medio en la ciudad es de aproximadamente $60,000 anuales.

* El salario mínimo ronda los $25,000 anuales.

* El costo de vida en la zona es uno de los más altos de EE.UU.

Erewhon representa más que un simple supermercado; es un reflejo de la cultura de Los Ángeles y su obsesión por el lujo y la exclusividad. Aunque la calidad de sus productos es innegable, la investigación sugiere que se pueden encontrar alternativas de calidad similar por precios significativamente menores.

El éxito de Erewhon radica en haber convertido la compra de productos básicos en una experiencia de lujo, aunque esto significa que una simple compra puede costar tanto como una cena en un restaurante de alta categoría. Para muchos, no es solo un lugar donde comprar comida, sino un espacio donde ver y ser visto, perpetuando así su estatus como el supermercado más exclusivo del mundo.

La pregunta que queda en el aire es si realmente vale la pena pagar precios tan elevados por productos cotidianos, incluso cuando estos son orgánicos y de alta calidad. La respuesta, básicamente, dependerá más del valor que cada consumidor otorgue a la experiencia y el estatus social que del valor intrínseco de los productos en sí.

