Estudio revela los números de lotería más afortunados y los estados de EE.UU. que podrían tener una victoria importante

El premio mayor del sorteo de Powerball ha alcanzado los $437 millones de dólares tras no haber ningún ganador en el sorteo del pasado miércoles. Ahora, con el próximo sorteo programado para el sábado 19 de octubre, las probabilidades de ganar son bajas, pero algunos factores históricos podrían aumentar tus chances de llevarte el gran premio.

Un reciente estudio realizado por Lucky.me podría ofrecer algunas pistas interesantes para quienes busquen aprovechar las estadísticas a su favor. Este análisis recopiló datos de loterías, tanto de Powerball como de Mega Millions, desde 1997, revelando cuáles han sido los números más favorecidos, así como los estados con más o menos suerte en los últimos 10 años.

Números que podrían traerte suerte en la lotería

Uno de los aspectos clave que el estudio de Lucky.me resalta es la frecuencia con la que ciertos números han sido seleccionados en los sorteos a lo largo del tiempo. Para quienes apuestan en Mega Millions, los números que se han sorteado con mayor frecuencia son:

* 9

* 39

* 4

* 18

* 46

Por otro lado, los números más afortunados en Powerball han sido:

* 10

* 11

* 17

* 9

* 13

Si bien no existe una fórmula infalible para ganar, estos números han aparecido con mayor frecuencia en los sorteos y podrían considerarse como una opción más estratégica a la hora de comprar un boleto.

Quizá sea buena decisión tomar en cuenta estos datos para tu próximo juego de lotería. (Foto: Shutterstock)

Números que se “retrasan” en ganar en la lotería

El estudio también señala que algunos números parecen haberse “retrasado” para ganar en grande. En Mega Millions, estos números incluyen:

* 49

* 51

* 65

* 23

* 36

En cuanto a Powerball, los números que aún no han sido seleccionados con tanta frecuencia, pero que podrían estar cerca de hacerlo, son:

* 60

* 65

* 66

* 67

* 68

Para los jugadores más supersticiosos, o aquellos que buscan un enfoque menos convencional, apostar por estos números “olvidados” podría ser una estrategia intrigante.

¿Importa dónde vives? Los estados más afortunados en ganar la lotería en la última década

La ubicación geográfica también parece tener un papel importante en la lotería. Según el estudio, en los últimos 10 años, 11 estados y Washington, D.C. no han producido ningún ganador de lotería importante.

Entre los estados que más tarde se espera que tengan un ganador están Kentucky, donde no ha habido un premio mayor desde diciembre de 2010, y Oklahoma, que no ha visto a un ganador afortunado desde noviembre de 2009.

Por el contrario, algunos estados han tenido un éxito notable. New Hampshire, Vermont y New Jersey lideran el grupo de los más afortunados, en términos de premios per cápita en la última década. Para quienes participan en Mega Millions, los estados más afortunados han sido Rhode Island y Maine, mientras que los residentes de Vermont y New Hampshire han tenido la mayor cantidad de premios en Powerball por habitante en los últimos 10 años.

A pesar de la enorme cantidad de análisis estadísticos disponibles, es importante recordar que la lotería sigue siendo un juego de azar. Las probabilidades de ganar un premio mayor en juegos como Powerball o Mega Millions son extremadamente bajas, independientemente de los números que se elijan o el lugar de residencia. Sin embargo, basarse en datos históricos, como los presentados en el estudio de Lucky.me, puede proporcionar una perspectiva diferente y, tal vez, un poco de esperanza adicional para quienes se animan a jugar.

El premio mayor sigue creciendo y el entusiasmo aumenta con cada nuevo sorteo. Si decides jugar, quizás valga la pena tener en cuenta estos números y lugares afortunados. ¡Quién sabe! Podrías ser el próximo en ganar en grande.

Sigue leyendo:

* Mujer de Iowa salva su premio de Mega Millions gracias a una publicación en Facebook

* Ganó $1 millón en la lotería y cuadriplicó su ganancia gracias a que compró una franquicia de Subway

* Ganó $10 millones en la lotería y 2 premios en el casino en tan solo 3 días