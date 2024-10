Jake E. Lee, ex guitarrista de Ozzy Osbourne, recibe disparos durante tiroteo en Las Vegas

El reconocido guitarrista Jake E. Lee, famoso por su trabajo con Ozzy Osbourne y su propia banda, Badlands, recibió “múltiples disparos”, víctima de un tiroteo que tuvo lugar en Las Vegas. Según informes, el incidente ocurrió mientras el músico estaba paseando a su perro.

Los representantes del célebre músico de rock, de 67 años, también conocido por tocar en la banda Red Dragon, dijeron que el artista está hospitalizado y en condición estable tras el incidente que la policía catalogó como un acto de violencia “completamente al azar”.

“Según pudo confirmarse, el legendario guitarrista de rock Jake E. Lee ha recibido múltiples disparos esta madrugada en un tiroteo callejero en Las Vegas, Nevada”, decía el comunicado difundido ante los medios. “Lee está consciente y evoluciona favorablemente en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Las Vegas”.

“Las autoridades de Las Vegas creen que el tiroteo fue completamente aleatorio y se produjo mientras Lee sacaba a pasear a su perro a primera hora de la mañana”, continúa el escrito. “Como el incidente está bajo investigación policial, no se harán más comentarios. Lee y su familia agradecen que se respete su privacidad en estos momentos”, culmina el mensaje.

Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó que los agentes respondieron al llamado de un tiroteo aproximadamente a las 2:42 de la madrugada y asistieron a una víctima masculina que sufría aparentes heridas de bala, pero en ese momento no identificaron a Lee como la víctima.

“Hasta ahora no se han realizado arrestos”, dijo el portavoz del departamento. “Se trata de una investigación en curso”, añadió y alegó que no puede hablar mucho del caso, hasta no encontrar a los culpables, por cuestiones de seguridad.

La noticia ha conmocionado a la comunidad musical, que ha expresado su apoyo a Lee a través de las redes sociales. Fans y colegas, han enviado mensajes de aliento y solidaridad.

Jake E. Lee es conocido en el mundo de la música por haber tocado para Ozzy Osbourne durante la década de 1980, antes de formar Badlands con los exmiembros de Black Sabbath, Ray Gillen y Eric Singer. En 2013 fundó la banda Red Dragon Cartel, con quienes lanzó dos álbumes de estudio en 2014 y 2018.

