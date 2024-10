Matheus Doria resalta la entrega del Atlas tras vencer a Chivas

El futbolista de los Rojinegros del Atlas, Matheus Doria, resaltó que era fundamental conseguir la victoria que se llevaron en el Clásico Tapatío ante las Chivas Rayadas de Guadalajara en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX para mantenerse en la lucha por alcanzar un puesto para la Liguilla; asimismo sostuvo que era vital ganar así se hubiesen enfrentado ante el Real Madrid debido a que ese resultado representaba un punto de inflexión para el club.

Estas declaraciones las realizó el jugador a diversos medios de comunicación, donde resaltó el trabajo que han venido realizando los ‘Zorros’ en esta última semana para poder acabar con una racha de tres derrotas consecutivas y así sumar tres puntos vitales.

“Ganar el Clásico fue muy importante, especialmente antes de la Fecha FIFA. Nos vino bien para trabajar en lo físico, recuperar a los jugadores con más minutos y corregir los errores de partidos anteriores. Estos 15 días fueron muy útiles, y es mucho más fácil ajustar detalles cuando vienes de una victoria, especialmente en un clásico”, expresó.

“Venimos de una racha de resultados negativos, donde pequeños errores nos costaron los partidos, resultando en derrotas con marcadores abultados. No nos gusta eso. Sabemos exactamente dónde habíamos fallado y lo que necesitábamos mejorar para enfrentar el Clásico y no sólo por ser un Clásico. Aunque nos tocara enfrentarnos al Real Madrid, teníamos que ganar, ya que veníamos de tres derrotas y, si queremos estar entre los primeros lugares, no podemos permitirnos caer en la tabla”, agregó Doria.

El jugador también habló sobre la próxima jornada en la que se enfrentarán al Mazatlán FC en el Estadio Jalisco; consideró que este será un duelo interesante en el que podrán seguir demostrando las habilidades que aprovecharon ante unos debilitados rojiblancos para poder quedarse con el triunfo tras la salida de Fernando Gago de su banquillo.

“Sentimos que este fue el momento perfecto para ganar, y ahora, contra Mazatlán, debemos seguir sumando para continuar escalando en la tabla. Nuestros planes siempre son ganar todos los partidos. No creemos que haya partidos que se puedan perder. La mentalidad al entrar al campo siempre es ganar, sin importar el rival. La única manera de aprender es no repetir los mismos errores”, relató.

“El fútbol es un juego de equivocaciones y cualquier cosa puede pasar, pero si sigues cometiendo el mismo error, no aprendiste nada. Tenemos que aprender de lo que sucedió en los partidos negativos, y hasta en los positivos, porque incluso cuando hemos ganado, hemos cometido errores que luego comentamos. La idea es mejorar a partir de esos detalles, analizar los resultados y evaluar cada partido. Revisamos videos individuales y grupales para poder mejorar y seguir trabajando día a día. La única manera de aprender es no cometer el mismo error dos veces”, concluyó.

