Uriel Antuna se muestra preocupado al no ser llamado para la selección mexicana

El futbolista mexicano y actual campeón goleador de la Liga MX, Uriel Antuna, se ha consagrado como una de las figuras más importantes del balompié azteca en los últimos años y a pesar de esto no fue convocado por Javier Aguirre para los partidos que está disputando la selección mexicana en esta Fecha FIFA contra el Valencia y el combinado nacional de Estados Unidos, hecho que parece preocuparle bastante.

El atacante, que actualmente se encuentra defendiendo los colores de los Tigres de la UANL, aseguró que no ha hablado con los directivos ni ningún otro representante de la selección mexicana sobre su falta de llamado para esta Fecha FIFA; asimismo se mostró preocupado porque teme que se deba a una decisión técnica y resaltó que espera que todo se encuentre bien para los futuros encuentros internacionales.

“Siendo sincero yo no he hablado con el técnico, no he hablado con los directivos ni con alguien de la selección. Quiero pensar que es decisión del técnico, obviamente que respeto. Yo voy a seguir trabajando, siempre voy a seguir luchando para estar en la selección”, expresó Antuna durante una entrevista ofrecida para TUDN.

“Siempre voy a seguir trabajando, luchando para volver a estar en esa convocatoria y si es decisión del profe yo siempre voy a estar dispuesto y con las con los brazos abiertos para ser convocado”, agregó el artillero y también especialista en lograr asistencias con los equipos en los que milita.

Desea ir al Mundial

Para finalizar, Uriel Antuna sostuvo que su deseo es poder participar en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo que espera poder ganarse la confianza del Vasco Aguirre en los próximos meses para poder estar presente dentro de la convocatoria.

“Eso nos pone a pensar que ninguno tenemos nuestro lugar asegurado en la selección, no. Yo voy a seguir trabajando y obviamente si a lo mejor y siendo campeón de goleo, siendo asistidor no me no me alcanzó, voy a tratar de ser todavía mejor para tratar de volver a estar en esa convocatoria. Eso me motiva a ser mejor cada día más y obviamente espero ganarme la confianza del técnico”, resaltó.

“México se caracteriza por tener jugadores diferentes, que no les da miedo seguir corriendo, metiendo, luchando y tenemos cualidades para hacer algo diferente. Seguramente si nos unimos todos, tanto cuerpo técnico, jugadores y afición podemos hacer muchas cosas importantes”, concluyó Antuna.

