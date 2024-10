“Tiene buenas maneras”: Trump sorprende con halagos a Harris

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, reconoció el miércoles que su rival, la demócrata Kamala Harris, tiene cualidades que él respeta, describiéndola como una “superviviente” con buenas relaciones de amistad y comportamiento adecuado.

El reconocimiento de Trump a Harris, que se dio durante un foro con votantes latinos transmitido por Univisión, sorprendió a muchos, ya que el expresidente suele referirse a la vicepresidenta con descalificativos.

Durante el foro,Trump se enfrentó a una pregunta que calificó como la más difícil de la noche: “¿Cuáles son tres virtudes que reconoce en la vicepresidenta Kamala Harris?”.

A pesar de su reticencia inicial, el expresidente respondió que, aunque no es un “fan” de Harris debido a las políticas que ella ha apoyado, como en temas de inmigración y economía, sí reconoce su capacidad para mantenerse en la política.

“Ha perjudicado a nuestro país horriblemente en la frontera y con la inflación, pero parece que tiene una gran habilidad para sobrevivir, porque estaba fuera de la carrera presidencial y de repente está postulándose a presidenta”, afirmó Trump.

Asimismo, destacó que Harris parece mantener relaciones de amistad duraderas, algo que consideró positivo, y elogió su comportamiento: “Tiene buenas maneras; aprecio la forma en que hace algunas declaraciones”.

Harris tuvo declaraciones similares

La semana pasada, durante el mismo foro, a Harris le hicieron la misma pregunta sobre las cualidades de Trump. Aunque también inicio su respuesta criticando a su rival, diciendo que tiene un enfoque de “nosotros contra ellos”, después dijo:

“Creo que Donald Trump ama a su familia y creo que eso es muy importante”, y agregó: “Pero verdaderamente no lo conozco. Sólo me reuní con él una vez… así que no puedo decir mucho más”.

La pregunta a los candidatos presidenciales de decir algo positivo de sus rivales no es poco frecuente en las campañas. No obstante, la dificultad tanto de Harris como de Trump a decir algo positivo de cada uno remarca cómo se ha calentado el clima político en Estados Unidos.

En 2016, durante un debate presidencial, le hicieron la misma pregunta a Trump sobre la entonces candidata Hillary Clinton, a lo que respondió: “Diré esto sobre Hillary: no se rinde, no se da por vencida. Respeto eso”.

Clinton, por su parte, dijo que respetaba a los hijos de Trump, a los que calificó de “increíblemente capaces y devotos”.

Hasta ahí llegan los elogios

No obstante, esas fueron las únicas palabras positivas de Trump hacia Harris durante un foro en el que remarcó constantemente, y como es habitual, sus produndas diferencias con la demócrata.

Trump fue enfático en sus críticas al enfoque de Harris en temas clave para los votantes. Reiteró que su administración tendría una postura más firme en la frontera, asegurando que solo permitiría la entrada de inmigrantes que cumplieran con los requisitos legales.

El expresidente también aprovechó el foro para reiterar su narrativa sobre las elecciones de 2020, calificando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 como una “muestra de amor” por parte de sus simpatizantes, a pesar de las víctimas mortales y las agresiones a más de un centenar de agentes de seguridad durante el ataque.

Con información de EFE.

