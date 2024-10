Ángela Aguilar: el inicio de su amor con Nodal y dice que los ven como “villanos”

Ángela Aguilar abordó las críticas y comentarios que han surgido en torno a su relación con Christian Nodal. La cantante afirmó que, aunque entiende que la gente tenga opiniones sobre su vida personal, su prioridad es su felicidad y el amor que comparte con el intérprete de regional mexicano. Recalcó que ambos están comprometidos en construir una relación sólida y basada en el respeto mutuo.

“No es la historia que ellos (los medios) están divulgando y no siento que en este punto de mi vida, tenga que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y haciéndoles quedar mal, no están poniendo a los personajes donde deberían, no conocen ni el 5% de la historia”, reveló en exclusiva al programa ABC News.

La hija de Pepe Aguilar también mencionó que no les preocupa el juicio ajeno, ya que cada pareja tiene su propia historia, y expresó que lo más importante es la conexión que tienen. Además, hizo hincapié en que el amor no debería ser motivo de controversia y que en lugar de señalar y juzgar, es preferible celebrar el afecto de los demás.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila… Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas, porque no solo es tu relación sino también con el mundo. Respeto mucho a mi esposo y todo lo relacionado con él”, agregó durante la conversación.

La joven cantante aprovechó la oportunidad para hablar sobre su carrera musical y los proyectos que tiene en marcha, asegurando que está lista para enfrentar cualquier desafío y continuar creciendo en su profesión. La entrevista reflejó su madurez y determinación, tanto en su vida personal como artística.

“Estamos trabajando en algo juntos, ahorita la vida es tan maravillosa, con tal y que apague mi teléfono, puedo disfrutar lo maravillosa que es la vida”, añadió en el programa.

Sigue leyendo:

· FOTO: Christian Nodal y Ángela Aguilar desfilan por primera vez como esposos en una alfombra roja

· Ángela Aguilar reacciona a encuentro de Christian Nodal con pequeño fan: “Me casé con el correcto”

· Christian Nodal vuelve a los escenarios junto a Ángela Aguilar tras hospitalización