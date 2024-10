Exfutbolista del Real Madrid se tatuó el nombre de una bebé que resultó no ser su hija

El brasileño Vinícius Tobias, futbolista del Shakhtar Donetsk que llegó al Real Madrid en 2022, está en el centro de atención debido a un anuncio personal hecho por su exnovia, Ingrid Lima.

Según el portal de entretenimiento LeoDias, Ingrid Lima mantuvo una relación con otro hombre mientras aún estaba vinculada sentimentalmente con el exjugador del Real Madrid Castilla. Antes de que Vinícius conociera la verdad, ya había hecho público que sería padre junto a Ingrid. Incluso se tatuó el nombre “Maite”, que creía sería el de su futura hija.

Sin embargo, la realidad fue otra. Ingrid Lima confirmó que el bebé no era de Vinícius Tobias y pidió a través de un comunicado que dejaran de atacarlo: “Como ya todo el mundo sabe, Vinicius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un (examen) de ADN y Maitê no es hija de Vinicius”, publicó Ingrid en sus stories.

“Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz”, continuó la influencer.

En su momento, el futbolista compartió con emoción: “El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros. Hoy queremos expresar nuestra inmensa gratitud, la vida nos concedió el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial. Los cambios de pañales, las noches en vela y las sonrisas infinitas, estamos listos para esta nueva etapa. La prueba fue positiva y nuestro pequeño milagro llegará pronto”.

Tras dos años cedido al Real Madrid, donde disputó 61 partidos con el filial y dio ocho asistencias, pero sin marcar goles, Vinícius Tobias regresó en junio al Shakhtar Donetsk.

El jugador, que comenzó su carrera en las categorías inferiores del Inter de Porto Alegre, sigue con contrato hasta 2029 en el club ucraniano. Hasta el momento, no ha hecho declaraciones sobre los resultados del examen de paternidad.

