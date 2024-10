Messi prioriza su felicidad sobre el Mundial 2026

El astro argentino Lionel Messi fue reconocido por el diario Marca por ser el futbolista más ganador de la historia. Seis de los 46 títulos fueron con la Selección Argentina, que fue el gran tema de su conferencia.

Messi en medio del acto del medio español reveló que, en esta etapa de su carrera, prioriza su salud y felicidad más que su objetivo de alcanzar la Copa del Mundo FIFA 2026 con Argentina.

Messi no ha cerrado la puerta a participar en el próximo campeonato mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, él había sugerido que el torneo de 2022 en Qatar, donde llevó a Argentina a la victoria, sería su último.

A pesar de realizar un hat trick en el triunfo de la selección argentina contra Bolivia durante el campeonato mundial, Messi admitió: “Sé que estos pueden ser mis últimos partidos. Al momento, veremos”, dijo el jueves tras recibir el premio Leyenda de América de la publicación española Marca.

Pero la frase más destacada del acto la dio al ser consultado por su presencia en el próximo Mundial: “Espero mantenerme al nivel necesario para sentirme bien y ser feliz. Cuando logro hacer lo que amo, soy feliz. Eso lo valoro más que llegar al torneo de 2026. En realidad, mi objetivo no es llegar a la Copa del Mundo, sino vivir día a día y estar bien”.

“No me gusta adelantar el reloj ni mirar demasiado hacia adelante. Intento disfrutar cada día”, confesó Messi que estaba muy emocionado por el premio.

Luego, fue preguntado por el haber logrado ya 103 títulos entre individuales y colectivos a lo que Messi dijo: “Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca”.

Finalmente, el futbolista mencionó que ha alcanzado todos sus sueños: “Gracias a Dios pude cumplir todos mis sueños. Puede lograr mucho más de lo que había soñado cuando era chico. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar un Mundial que creo que es el trofeo que todos queremos”.

“Cuando empezamos tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. Ganar títulos también en el PSG, llegar acá y ganar títulos. La verdad es que no puedo pedir más pero estamos cerquita de poder conseguir algún otro más y el objetivo es intentarlo como siempre”, concluyó.

