Taylor Swift lanzará un libro de su gira “The Eras Tour”

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar que el próximo mes lanzará un libro que documentará momentos inéditos de su exitosa gira “The Eras Tour”, la cual ha recaudado más de mil millones de dólares. Este esperado libro, que llevará por nombre “The Official Eras Tour Book”, promete ser un tesoro visual que ofrecerá una mirada exclusiva a lo que sucedió en el escenario y detrás de escena.

Con una recopilación de anécdotas y más de 500 fotografías nunca antes vistas, los admiradores de la intérprete podrán disfrutar de la magia que se vivió en los conciertos, así como de momentos personales y auténticos de la artista.

La cantante, de 34 años, compartió la noticia a través de sus redes sociales, expresando su deseo de conmemorar los maravillosos recuerdos que sucedieron durante esta monumental gira.

“Esta gira ha sido la experiencia más maravillosa y sabía que quería conmemorar los recuerdos que creamos juntos de una manera especial. Bueno, en realidad, de dos maneras“, escribió.

“Me emociona anunciar que The Official Eras Tour Book”, lleno de mis reflexiones personales, fotos nunca vistas entre bastidores y todos los recuerdos mágicos que me trajeron cada noche”, agregó.

Eras Tour Book, será una edición de tapa dura de 256 páginas y contará con reflexiones personales, fotos nunca antes vistas del detrás de escena y todos los recuerdos mágicos que los fans han creado a lo largo de las 149 fechas de la gira, que comenzó en marzo de 2023 y terminará el próximo mes de diciembre de 2024.

“The Official Eras Tour Book” ha generado revuelo entre los Swifties, quienes ya cuentan los días para tener en sus manos este álbum visual.

Sin duda, “The Eras Tour” ha sido un hito en la carrera de Taylor Swift, y este libro será una forma perfecta de revivir esos momentos memorables.

Asimismo, la segunda sorpresa que anunció Taylor Swift fue que también lanzará por primera vez la edición física de su álbum “The Tortured Poets Department: The Anthology”, en vinilo y CD.

Esta edición incluirá 35 temas, que abarcan cuatro canciones acústicas adicionales. Los fans que adquieran el álbum también recibirán un póster inédito de Swift de 30 x 30 cm.

Tanto el disco físico como el libro estarán disponible a partir del 29 de noviembre exclusivamente en las tiendas Target.

