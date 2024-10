“Van mejorando las cosas”: Luis Suárez volvió a hablar sobre Bielsa

Después de lo que fueron las explosivas declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, antes de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en las que Uruguay perdió sobre la hora con Perú en Lima y empató sin goles contra Ecuador en Montevideo, el Pistolero volvió a referirse al tema y se mostró calmo frente a la realidad.

Suárez compartió su reflexión de nuevo sobre el caso, desde del entrenamiento de Inter Miami.

“La tranquilidad de que obviamente van mejorando las cosas después de lo que uno dijo, sin haber querido herir a nadie. Entiendo el enojo o algún mal comentario que se haya malinterpretado, pero con la tranquilidad de que han cambiado algunas cosas, que se han visto, que lo han dicho algunos jugadores. Eso era lo que generaba, lo que quería”, fue la sentencia de un Suárez que, entre otras cosas, había declarado que Bielsa “separó a todo el grupo en Uruguay y ni saludaba”.

Sobre el tema, ahondó: “Cosas se habían hablado ya de puertas para adentro muchas veces, pero bueno, con la tranquilidad que es siempre queriendo lo mejor de la selección y que ahora van a ir viendo cosas muy positivas”.

Bielsa había hablado del cortocircuito luego de la caída en Perú: “Influencia no tuvo ninguna, la entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado, creo que lo que pasó en la semana no condiciona o explica, no lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto. Con respecto a cómo operó sobre mi toda la situación, no lo ignoró y sé que mi autoridad queda afectada”. Vale mencionar que el otro jugador que encendió la mecha fue Agustín Canobbio quien, entre otras cosas, manifestó sobre el trato con el DT: “Si un jefe te humilla, reaccionás”.

El único de los referentes que había respaldado públicamente al Loco fue José María Giménez: “Hay cosas para solucionar internamente. Reitero que a nivel de convivencia hubieron cosas que obviamente no, no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al cien por ciento”.

Después del empate ante los ecuatorianos, Bielsa fue muy autocrítico: “Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no le ganamos. Cuando eso pasa, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo, que soy yo”.

Luego de esta igualdad, Uruguay es tercero en la tabla con 16 puntos, misma cantidad que Brasil, pero tiene mejor diferencia de gol (+7 / +6). Argentina es líder con 22 unidades y su escolta es Colombia, con 19. En la próxima doble fecha, el equipo a cargo de Bielsa recibirá a Colombia el viernes 15 de noviembre a las 20.00 y luego visitará a Brasil en el clásico, el martes 19, a las 20:45.

Por otra parte, Suárez se refirió a su posible renovación de contrato con Inter Miami, ya que firmó hasta fines de 2024: “Mi abogado está hablando con el club, pero con la mente tranquila de terminar la temporada, que era lo que quería, terminarla de la mejor forma posible. Y con el deseo de seguir siendo parte de la historia de este club”.

