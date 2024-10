Isabella Castillo dice no buscar “nuevas opciones” en el amor

Isabella Castillo se destacó en la blue carpet de los Premios Billboard de la Música Latina 2024, luciendo un espectacular vestido que capturó todas las miradas. La actriz de ascendencia cubana expresó su alegría por la buena acogida que ha tenido su nueva serie, “Sed de Venganza”, en la que actúa junto a Danilo Carrera.

La actriz también compartió detalles sobre su vida personal, revelando que actualmente está soltera y que prefiere que las relaciones surjan de manera natural, mostrando así su carácter reservado en temas del corazón. Recordó su matrimonio con Matías Novoa, del cual se separó hace tres años, reflexionando sobre sus relaciones pasadas.

“Fíjate que soy rara son una chica rara… No ando por la vida buscando nuevas opciones o escribiéndole a la gente, como que siento que no me presto mucho para eso”, mencionó en exclusiva para la revista ¡HOLA!

“Soy muy creyente confío en Dios y siento que, el hombre que me ponga en la vida en su momento, aunque no haya seguido con él fue algún aprendizaje o algo que tenía que aprender de esa persona y una experiencia bonita o no algo que tenía que vivir así que nunca me niego nunca le cierro las puertas al amor. Amo amar”, reveló la expareja sentimental de Matías Novoa.

En cuanto a lo que busca en una pareja, Isabella comentó que la apariencia física no es un aspecto decisivo para ella, indicando que tiene otras prioridades en cuanto a lo que valoriza en una relación. Su enfoque parece estar en el crecimiento personal y la conexión emocional, priorizando la esencia por encima de lo superficial.

“Debe tener un gran corazón y un alma muy bonita, lo demás… sabemos que el físico todos vamos a ir todos al mismo lugar. Lo que a mí realmente me conquista es el interior de alguien”, dijo durante la conversación.

Isabella Castillo habla de sus expectativas profesionales

“Estoy haciendo un proyecto musical, quiero que se refleje lo que yo tengo en el interior. Es algo mío, sencillo; es Miami con Cuba… Quiero hacer algo diferente, y que yo me sienta orgullosa de, independientemente de lo que se oiga o lo que está de moda, pero para eso siento que tengo que dedicarle mucho tiempo, tenerle mucha dedicación y paciencia”, reveló a la mencionada revista.

