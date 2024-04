Isabella Castillo revela si se siente arrepentida de haberse casado con Matías Novoa

Isabella Castillo mencionó en una entrevista reciente a ‘TVyNovelas’ que no se arrepiente de haberse casado con Matías Novoa, ya que considera que era una decisión tomada en ese momento con amor y felicidad. Además, aseguró que sigue teniendo un gran cariño por él y que lo perdona por cualquier situación que haya ocurrido durante su matrimonio.

“Yo soy así, creo en el perdón, así todo haya terminado mal, uno no puede cerrar un capítulo sintiendo rencor o rabia, ni nada. Creo en las buenas energías y cuando tú entiendes que todo pasa por un motivo, cierras cualquier capítulo de la mejor manera. A mí no me gusta quedar mal con nadie, ni con amigos, ni con parejas, me gustan las salidas elegantes. Hay que cerrar el capítulo bien, para emprender uno mejor”, dijo a la mencionada página.

Isabella Castillo habla del perdón y su pasado con Matías Novoa. Crédito: Mezcalent

“Él siguió con su vida y yo con la mía, no tenemos comunicación diaria, no puedo decir que sigue siendo mi amigo, pero si me lo encuentro el día de mañana le voy a dar un beso y un abrazo porque fue una persona que amé muchísimo, que me enseñó lo que quiero y lo que no, fue un maestro. Él me lleva 15 años y cuando me casé tenía 24, entonces aprendí muchísimo de él, aprendí a trabajar la paciencia y, obviamente, siempre le voy a tener un cariño especial, haya pasado lo que haya pasado, pero no es una persona con la que mantenga una relación cercana”, añadió durante la conversación.

Castillo destacó que no considera que haberse casado con Matías haya sido algo de lo que no hubiese querido que jamás ocurriera: “Me casé muy enamorada y no me arrepiento, lo haría todo de nuevo, pero ya viví esa experiencia”.

Isabella Castillo no se arrepiente de las decisiones que tomó en el pasado junto a Matías Novoa. Crédito: Mezcalent

La actriz de raíces cubanas expresó que está enfocada en su carrera profesional y en seguir creciendo como persona, dejando en el pasado cualquier tipo de resentimiento o arrepentimiento. A pesar de las dificultades, la actriz ha logrado salir adelante y superar este capítulo de su vida con madurez y gratitud por lo vivido.

“Algo pasa con esa serie que siempre consigo novio, pero sí, me tocó un día hacer unas escenas con Cristian, me invitó a cenar, me cayó muy bien y estoy feliz porque tiene buen corazón, es una linda persona, muy buen novio, súper detallista conmigo, es muy fácil de comunicarme con él”, dijo sobre su nueva relación sentimental.

